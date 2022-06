Tiene ancora banco la questione dell’assegno unico in Italia. Se da un lato per tanti utenti la situazione si è sbloccata una volta per tutte, infatti, ad altri da un po’ di tempo a questa parte compare un altro messaggio impostato da INPS. All’interno della propria area utente, infatti, più di un richiedente sta leggendo che la propria domanda sia “in evidenza alla sede“. Il tutto, senza comprendere quale sia il suo significato e cosa comporti tutto questo per la propria domanda.

Chiarimenti su assegno unico e questione arretrati direttamente da INPS con replica ufficiale

Per farvela breve, cosa c’è da sapere sull’assegno unico e sulla questione degli arretrati? INPS ha risposto ufficialmente sui pagamenti, ribadendo anche quale sia il significato di “in evidenza alla sede”. Confermando quanto vi abbiamo riportato con un altro articolo, si precisa quanto segue: “Vuol dire che deve autocertificare alcuni elementi alla sede. Chieda maggiori info in merito direttamente a loro”.

Per quanto riguarda gli arretrati sui pagamenti per l’assegno unico, arrivano rassicurazioni importanti da INPS in queste ore: “I pagamenti arrivano singolarmente e non sono cumulabili. Verranno recuperati gli arretrati a ogni finestra di pagamento che si apre, all’incirca ogni 15 giorni”.

Insomma, la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve per buona parte degli utenti che attende ancora un segnale in merito alla storia dell’assegno unico. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni da INPS per gli utenti che da tempo brancolano nel buio, con la forte sensazione che giugno possa essere un mese molto importante per archiviare in modo definitivo le questioni in sospeso. Al di là del verdetto finale di INPS e delle sedi presenti sul territorio.

A voi come stanno andando le cose in queste settimane? Avete ricevuto novità da INPS sulla storia del tanto discusso assegno unico? Fateci sapere lasciando un commento qui di seguito, parlandoci della vostra esperienza.

