Ci sono alcune segnalazioni in questi giorni, in merito a presunti ritardi accumulati da INPS per quanto concerne il pagamento dell’assegno unico di giugno. Questione differente, dunque, rispetto a quella che abbiamo preso in esame la scorsa settimana, in merito a presunti SMS poco chiari per l’utenza, che hanno solo accentuato una certa confusione sul tema. Vediamo come stanno andando le cose in questa fase, in modo da integrare alcuni discorsi e ragionamenti, soprattutto per coloro che hanno estremo bisogno di questo sostegno mensile qui in Italia.

Cosa sappiamo da INPS sul ritardo del pagamento di giugno per l’assegno unico: gli ultimi aggiornamenti

Quali sono i riscontri che giungono direttamente da INPS per quanto riguarda il ritardo inerente il pagamento di giugno per l’assegno unico? Come segnalato da alcuni utenti, dopo che la domanda è andata a buon fine e sono stati evasi i primi due pagamenti, ora l’area utente all’interno del sito INPS indica che la pratica risulti sospesa. Tuttavia, dal sito non si ha alcuna evidenza in merito ad una possibile documentazione da caricare o altro. Insomma, per qualcuno un vero e proprio giallo che si è venuto a creare di recente.

In tanto affermato di aver tentato di contattare il call center, ma spesso dopo aver spiegato all’operatore la situazione si viene lasciati in attesa finché non cade la linea. Nel tentativo di fare chiarezza sulla questione del pagamento dell’assegno unico, relativo a giugno, INPS ha risposto come segue: “Se le manca solo giugno potrebbero essere in corso semplicemente le verifiche prima di emettere il pagamento. Se non ha ricevuto neanche maggio scriva a Inps Risponde”.

Insomma, questione ancora tutta da definire, sperando che le varie anomalie relative all’assegno unico possano essere archiviate per tutte nel corso dei prossimi giorni qui in Italia. A voi come vanno le cose?