Quando finiscono gli esami di Maturità 2022? Come è noto, gli esami di Stato del secondo ciclo non sono ancora iniziati ma di certo non pochi studenti vorrebbero conoscere la data limite entro la quale questo importante ma non facile momento dovrebbe terminare. Per capire quando i ragazzi saranno del tutto liberi da impegni, devono essere chiariti alcuni aspetti importanti, prendendo in esame il fatto che le casistiche potrebbero essere molto diverse da istituto ad istituto scolastico.

Quando iniziano gli esami di Maturità

Partiamo, per completezza e per logica, dal momento in cui partiranno gli esami di Maturità per tutti gli studenti italiani, in questo caso, senza alcuna distinzione. La prima prova di italiano si svolgerà il prossimo mercoledì 22 giugno. Seguirà la seconda prova il giorno dopo, ossia giovedì 22 giugno con il test relativo ad una specifica materia di indirizzo per il proprio percorso di studi.

Prima di chiarire quando finiranno gli esami di Maturità, è doveroso e importante anche chiarire quando inizieranno gli orali, sempre per gli esami di Stato. Questi partiranno mercoledì 29 giugno. Ogni giorno saranno ascoltati 5 studenti, procedendo secondo l’ordine alfabetico e delle classi evidenziato dal sorteggio apposito nel proprio istituto.

Dunque quanto finiscono gli esami di Maturità

Sulla base di quanto detto, in particolare per il via agli esami orali, possiamo dire che non esiste una data precisa e unica per il termine delle prove. Sulla base del sorteggio del singolo istituto, si potrebbe essere tra gli studenti chiamati davanti alla commissione nei giorni prossimi al 29 giugno o molto dopo. Va però detto che, anche nel caso di istituti molto grandi, non si dovrebbe andare oltre la seconda metà di luglio per ritenersi liberi da qualsiasi impegno. Ogni giovane maturando è avvisato per iniziare a programmare il suo completo relax o una vacanza.

