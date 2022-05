Ci siamo quasi, forse. L’elenco presidenti di commissione Maturità 2022 potrebbe davvero essere ad un passo dalla sua pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione. La prima prova scritta per l’Esame di Stato è prevista, per quest’anno, il prossimo 22 giugno, eppure gli studenti interessati ancora non conoscono, esattamente, il nome del docente esterno che presiederà appunto la commissione deputata al giudizio scolastico.

Il ritardo nella pubblicazione dell’elenco dei presidenti di commissione Maturità 2022 è subito spiegato: mancano all’appello tutti i docenti che dovrebbero ricoprire proprio questo compito. Eppure, proprio nelle ultime ore, c’è un indizio da non sottovalutare in proposito e che proviene dal sito del Ministero dell’Istruzione, come sottolineato anche dal sito di settore Studenti.it. La pagina che dovrebbe ospitare le importanti informazioni è in manutenzione e mostra la schermata presente anche nell’immagine di apertura articolo. I lavori in corso potrebbero dunque significare che ci sia ora la necessità di verificare le liste prima della sua messa online per tutti.

All’inizio della Maturità 2022 manca meno di un mese, dunque sarebbe proprio il caso per gli studenti di conoscere l’elenco presidenti di commissione. Una volta nota la specifica informazione, sarebbe proprio il caso di confrontarsi con i propri docenti per avere qualche consiglio utile, soprattutto in ottica esame orale finale. In effetti, potrebbe essere utile sapere se il professore pronto ad esaminare lo studente ricopra da tempo una cattedra per materie umanistiche o scientifiche. Non resta che da attendere dunque che il Ministero faccia la sua mossa, se non oggi 26 maggio, magari nella giornata di domani. Se nulla dovesse muoversi neanche nelle prossime ore, molto probabilmente, si dovrà solo aspettare l’inizio della settimana prossima visto l’imminente arrivo del weekend. La speranza è che i giovani maturandi riescano ad ottenere il prima possibile la specifica informazione.

