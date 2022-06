Arriva Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Sarà questo il tormentone dell’estate 2022? Lo scopriremo molto presto. L’uscita del nuovo brano inedito è infatti attesa per venerdì 17 giugno con un trio d’eccezione, composto da due artisti collaudati in fatto di tormentoni.

Da un lato abbiamo Rocco Hunt, autore e interprete di numerosi tormentoni, dall’altro lato la “twerking queen” più amata della musica italiana Elettra Lamborghini. Chiude il trio una star spagnola molto apprezzata in patria: Lola Indigo.

Caramello è una canzone scritta dallo stesso Rocco Hunt insieme a Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef. Il rilascio è atteso in radio e negli store digitali per venerdì 17 giugno e promette di imporsi in rotazione. Un brano dalle atmosfere tipicamente estive è dunque ciò che bisogna aspettarsi da Caramello, un caramello speciale che ha il gusto dell’estate.

“É solo un gioco che dura troppo poco. Si parteeee”, ha scritto Rocco Hunt sui social oggi, nell’annunciare entusiasta la nuova collaborazione estiva.

“Scherzettooo. Vi pare che vi lasciavo senza il pezzo per ballare quest’estate?! CARAMELLO con RoccoHunt e Lola Indigo fuori ovunque venerdì 17!!”, le parole di Elettra Lamborghini che ai suoi seguaci aveva lasciato credere che quest’estate non avrebbe rilasciato alcun nuovo brano. Tra lo stupore generale, i suoi follower (forse) ci avevano creduto, fino alla sorpresa di oggi.

In effetti Elettra non sarà in radio da sola quest’anno, ma all’interno di un trio d’eccezione con Rocco Hunt e Lola Indigo, pronta a far nuovamente ballare tutti.