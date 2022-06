Il concerto di 50 Cent ad Arbatax sarà l’unica data italiana del tour del rapper. La voce di In Da Club si esibirà in Sardegna nel contesto dell’Arabax Music Festival che quest’anno prevede anche la presenza di altri artisti gettonatissimi nel Belpaese.

50 Cent ad Arbatax: data e biglietti

Il concerto di 50 Cent ad Arbatax si terrà il 15 agosto presso il piazzale Scogli Rossi. I biglietti sono ancora disponibili nelle seguenti soluzioni su Ticketmaster:

3° Release Posto Unico/Intero € 70,00

4° Release Posto Unico/Intero € 80,00

Il live di 50 Cent ad Arbatax è l’unica tappa in Italia del Green Light Gang World Tour che il rapper ha portato in Europa. L’ultimo disco di Curtis James Jackson III – questo il nome di battesimo del rapper – è Gon Pay Me? (2020), e si vocifera che potrebbe essere l’ultimo lavoro in studio di 50 Cent.

Arabax Music Festival: tutti gli ospiti

L’Arabax Music Festival, quest’anno, ospiterà grandi nomi della scena contemporanea. Nello stesso giorno del concerto di 50 Cent si esibirà Guè Pequeno con il suo Capitale Tour. L’apertura degli eventi è prevista alle ore 18.

Nel Day 1 dell’Arabax Music Festival, il 12 agosto, saliranno sul palco il DJ olandese Afrojack e la twerking queen Elettra Lamborghini, sua moglie. Lo stesso giorni si esibiranno i Lost Frequencies.

Il 13 agosto, Day 2, sarà la volta di Ghali ed Achille Lauro, mentre il Day 3 del 14 agosto si terrà il Deejay Time con Prezioso, Fargetta, Albertino e Molella.

Il concerto di Guè Pequeno e 50 Cent ad Arbatax chiuderà il festival, siglando un grande ritorno alla normalità dopo 2 anni di chiusura dei concerti per via della pandemia del Covid-19.

Per Guè Pequeno, quest’anno, sarà la seconda volta in Sardegna dopo l’apertura del tour ad Alghero del 18 giugno.

Continua a leggere su optimagazine.com