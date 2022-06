ELISA MARTINELLI e il progetto Cassa Comune per aiutare le vittime di decreti – CO-Scienza 2022

ELISA MARTINELLI è la titolare della Libreria Esoterica Cavour di Perugia, media partner di CO-Scienza. Per aiutare quelli che hanno subito le conseguenza della dittatura in essere in Italia, ha creato il progetto Cassa Comune che ha sintetizzato in un video che vede la partecipazione anche di altri protagonisti di CO-Scienza 2022: Giorgia Sitta, Antonio Bilo Canella e Raffaele Fiore. Elisa ha descritto così questo fantastico progetto: L’iniziativa “Cassa Comune” ha visto riunite le associazioni volontarie Italiane in una rete di solidarietà per far fronte all’emergenza sociale che si era venuta a creare a seguito dei decreti vigenti in Italia. Abbiamo raccolto le donazioni e le abbiamo ridistribuite a chi ne aveva bisogno.

Dal 1 Aprile 2022 il Green pass è stato ridotto e la missione di Cassa Comune (aiuti in emergenza alle persone sospese) si è esaurita con questa forma. Ci auguriamo che misure del genere non tornino in vigore con tutta la loro brutale violenza discriminatoria. Per ciò che invece riguarda la tanta solidarietà donata alle persone in difficoltà grazie al progetto Cassa Comune stiamo raccogliendo in un canale le testimonianze di centinaia di persone aiutate. Potete contattare le associazioni “Fari di Luce” tramite la mail faridiluce@gmail.com, per mantenere questa rete in attesa di ragionare sul futuro con progetti in comune alla luce dell’evolversi elle cose. Un grazie di cuore a tutti voi.

Progetto ARCHE raccontato da Leonardo Pagni e Michele Micheletti – CO-Scienza 2022

Durante la maratona di CO-Scienza, durata due giorni, gli ideatori Leonardo Pagni e Michele Micheletti hanno raccontato il progetto Arche in due occasioni, che ho riunito in questo unico video. CO-Scienza è un movimento che promuove, sostiene e favorisce l’evoluzione di coscienza e la crescita interiore per l’armonia individuale e collettiva. Per rendere concreto e capillare questo vasto progetto, CO-Scienza ha strutturato il progetto delle Arche territoriali: gruppi di incontro e confronto, trasformazione interiore e cooperazione territoriale per “sopravvivere” sia psicologicamente che fisicamente al difficile momento presente nel rispetto dei canoni dell’assoluta non-violenza, rispetto reciproco, accoglienza e solidarietà. L’iniziativa delle Arche è completamente libera, gratuita e spontanea, CO-Scienza ne organizza e ne garantisce lo sviluppo. Tutti possono creare un gruppo territoriale, farlo crescere e sostenere grazie al coordinamento di CO-Scienza. Possono confluire nel progetto delle Arche anche gruppi già precostituiti che necessitano di un’integrazione progettuale o che mancano di un riferimento strutturato. Possiamo collaborare e creare realtà migliori, possiamo portare le nostre essenze verso una destinazione comune e fare un pezzo del nostro cammino evolutivo insieme. Salire su di un’Arca di CO-Scienza riveste un significato metaforico legato all’atto della salvezza, l’arca ci consente di navigare sicuri, insieme a coloro che hanno i nostri stessi intenti di evoluzione e trasformazione, mentre il mare è in tempesta. CO-Scienza si rende disponibile per il supporto didattico e l’aiuto organizzativo-logistico necessario per rendere queste esperienze significative. La mail per contattare o avere informazioni è: arche.coscienza2020@gmail.com

Il 9 e 10 aprile scorso ho condotto CO-Scienza, un evento maratona di 15 ore organizzato da Michele Micheletti e Leonardo Pagni, che l’hanno raccontata così: “CO-Scienza si è confermato come il più grande evento di qualità sui temi dell’evoluzione di coscienza e del risveglio interiore. Il tema prescelto per il 2022 è quello legato ai messaggi non palesi, quei significati che da secoli ci indicano la strada per capire chi siamo e cosa dobbiamo fare che però sono difficili da ricercare, cogliere e da interpretare correttamente. Ecco perché abbiamo scelto il frammento di Eraclito che recita proprio “La natura (verità) ama nascondersi”. Faremo questo percorso di scoperta utilizzando l’arte.

L’arte è un veicolo d’eccezione che da sempre contiene e trasporta i significati profondi dell’esistenza. Abbiamo individuato cinque arti principali che hanno costituito le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi il 9 aprile: musica, pittura, cinema, letteratura ed espressività corporea. Per ognuno di questi riferimenti tre figure si sono alternate per estrarre il significato sapienziale (i frammenti a carattere evolutivo nascosti) dalla propria arte di riferimento, secondo tre diversi punti di vista: quello dello specialista (un esperto del messaggio anagogico), quello dell’addetto ai lavori (l’artista) e quello della visione scientifica (un personaggio di scienza). Sono stati anche previsti interventi speciali che sono serviti a ribadire il tema centrale dell’evento ad opera di grandi nomi del mondo della cultura e della clinica. Il giorno 10 aprile l’evento CO-Scienza è proseguito con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”. https://www.co-scienza.it/evento-co-scienza-2022 è il sito dove iscriversi gratuitamente e ricevere i link per vedere i video integrali delle due giornate.

Nel corso di queste maratone in diretta ho interagito in collegamento e di persona con l’eccellenza di vari campi. Cinque arti principali hanno costituito le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi del 9 aprile: la musica, la pittura, il cinema, la letteratura e l’espressività corporea. Il giorno 10 aprile, domenica, l’evento è proseguito con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”. Tra i partecipanti: Corrado Malanga, Max Gazzé, Heather Parisi, Petra Magoni, Massimo Cacciari, Linda Corrias, Marco Guzzi, Simona Atzori, Nitamo Montecucco, Virginia De Maio, Thea, Thomas Torelli, Alberto Simone, Althair, Shirta, Beatrice Carbone, Roberto Maria Sassone, Giorgia Sitta, Antonio Kilo Canella, Pier Luigi Lattuada, Erica Poli, Raffaele Fiore, Emiliano Toso, Paolo Lissoni, Siusy Blady e Andrea Colombini.

