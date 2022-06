Non è un posto per donne o, forse, non è un posto per ‘lavoratori’ stabili, questo è quello che ci viene da dire pensando alla Rai e ai diversi valzer di conduzione a cui stiamo assistendo a questo ultimo periodo e, dopo le polemiche e i saluti di Bianca Guaccero, adesso tocca a Monica Giandotti lasciare UnoMattina non prima di aver detto la sua.

Monica Giandotti ha chiuso la stagione di Unomattina per lasciare posto alla versione estiva del programma che da lunedì sarà condotto da Massimiliano Orsini e Maria Soave, ma prima di farlo ha voluto dire la sua dopo una stagione complicata di cui, però, ha saputo ben tenere le redini. Chi segue il programma sa bene che il suo co-conduttore, Marco Frittella, ha lasciato in corsa per prendere la direzione di RaiLibri e questo ha cambiato la durata e il formato di UnoMattina.

Tutto questo non ha fatto paura a Monica Giandotti che per tre mesi ha condotto da sola la trasmissione e oggi, nei giorni dei saluti, ha voluto ringraziare tutta la squadra e non ha nascosto l’orgoglio per la sua missione compiuta: “Abbiamo già vinto, per me grazie alla sua meravigliosa squadra, che ha voluto salutare in diretta e che ha fatto un lavoro incredibile:

Devo salutare e ringraziare soprattutto la meravigliosa squadra di Unomattina, che negli ultimi tre mesi ha fatto un lavoro incredibile. E’ cambiato il formato, sono cambiati i temi. Una prova che questa squadra ha affrontato con grandissimo spirito di servizio, come il servizio pubblico richiede, una sfida che abbiamo giocato e che secondo me abbiamo vinto.

Il vero colpo di scena finale è il momento in cui Gigi Marzullo le chiede: “Ma adesso, io, dove ti vedo?”, e Monica Giandotti ha risposto diretta: “Ci si vede quando ci si vede” con un serio tono polemico, forse la conduttrice non meritava un bis dopo il suo ottimo risultato di questi mesi?