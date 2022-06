Federica Esposito incinta e questo significa che l’amato Erasmo Genzini presto diventerà papà. Il giovane attore che abbiamo visto in diverse fiction Rai e Mediaset (ultimamente in Buongiorno Mamma) ha pubblicato poco fa una serie di foto in cui lo vediamo al fianco della fidanzata pronto a baciare il suo pancione annunciando così la gravidanza e l’arrivo del suo bambino.

Federica Esposito, nata a Napoli nel 1996, si è laureata nel 2019 in Lettere e Culture Moderne all’Università Suor Orsola, ed ormai da dieci anni è la fidanzata di Erasmo Genzini. La coppia convive da tempo e più di una volta lui ha rivelato di essere rimasto colpito dalla sua bellezza vedendola in strada, la ama da allora da quando erano poco più che adolescenti (all’epoca lui aveva 20 anni e lei 16).

I due non hanno svelato molti dettagli né sul sesso del bambino e né sui mesi di gravidanza o su quanto manca al parto, ma la bella Federica sul suo profilo Instagram, pubblicando un video insieme ad Erasmo Genzini, ha scritto:

“Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato… Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta… Sei in ogni bacio della buonanotte , in ogni carezza , in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo .. Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo… Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi…”.

Per scoprire il resto i fan dovranno attendere annunci e comunicazioni ufficiali magari in un bel programma tv in una lunga intervista a due.