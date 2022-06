Com’è finito Giustizia per Tutti e quale sarà il futuro della serie con Raoul Bova? Queste sono le domande che si stanno facendo i fan in queste ore in attesa di avere delle risposte definitive da parte dei piani alti Mediaset. La possibilità che Giustizia per Tutti 2 si farà c’è soprattutto per via degli ascolti che non sono stati sorprendenti ma che, sicuramente, hanno regalato nuova linfa alla rete ammiraglia Mediaset.

Ma prima di chiederci se Giustizia per Tutti 2 ci sarà o meno, cerchiamo di capire come è finito ieri sera l’intricato giallo legato alla morte di Beatrice per la quale proprio il marito Roberto è finito in galera per anni. Nel finale della prima stagione della serie i colpi di scena non mancano. Chi sperava in un riavvicinamento tra Roberto e la figlia è rimasto contento nel sapere che Giulia ha sciolto il ghiaccio chiedendo al padre di ricominciare e che proprio lei ha deciso di accompagnare Roberto e Daniela al centro di ascolto per aiutare le donne vittime di violenza nel quale Beatrice lavorava a caccia della verità.

Grazie all’aiuto della donna dipendente della biblioteca che conosceva Beatrice, entrano nel centro e trovano un fascicolo intestato all’avvocato Bonetti che, a quanto pare, ha a che fare con la morte di Beatrice. Dopo l’ennesimo pezzo del puzzle finito al suo posto, Roberto rischia grosso quando viene raggiunto da vari colpi di pistola riuscendo però a sopravvivere. Carlo Bonetti viene arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Beatrice ma anche perché reo di aver testo un agguato a Roberto.

Giustizia per Tutti 2 potrebbe ripartire da qui con le vicende di Roberto pronto ad occuparsi dei più deboli, alle prese con una nuova vita e con il legame da ricostruire con la figlia. Ciliegina sulla torta sarà il suo rapporto con Victoria. Quando peserà l’arresto di Bonetti su di loro? Tutte queste domande avranno risposto solo quando e se Mediaset rinnoverà la serie.