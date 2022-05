Adesso è ufficiale: Francesca Michielin conduce X Factor 2022. Sostituisce Ludovico Tersigni, conduttore della scorsa edizione. A confermare le voci emerse negli ultimi giorno è stata la stessa cantante con un post sui social. Le ha fatto eco la pagina ufficiale di X Factor, ormai ai blocchi di partenza con una giuria rinnovata.

Francesca Michielin torna a X Factor, lì dove tutto è iniziato. Dieci anni fa aveva infatti partecipato alla competizione come concorrente. Adesso sale sul palco: sarà lei la conduttrice di X Factor 2022.

10 anni di carriera nel mondo della musica come cantautrice e polistrumentista. Negli ultimi mesi si è dedicata anche ad altro: il 2022 ha visto il suo debutto come scrittrice con il suo primo romanzo Il cuore è un organo (Mondadori). Ha condotto inoltre il programma TV Effetto terra (Sky Nature). Ora torna a X Factor dopo il trionfo del 2012. Francesca aveva solo 16 anni quando ha trionfato nel programma facendosi apprezzare per le sue doti vocali.

Ora prende il timone nell’edizione al via a settembre su Sky e in streaming su NOW e subentra a Ludovico Tersigni, scelto come conduttore lo scorso anno.

La giuria di X Factor 2022

L’annuncio di Francesca Michielin conduttrice di X Factor 2022 arriva dopo la conferma dei quattro giudici dell’edizione. Tre new entry e un grande ritorno al tavolo dei giudici del programma Sky, che promette di stupire con una autentica rivoluzione.

In giuria torna Fedez, dopo anni di assenza. Ci saranno poi Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Rinnovata anche la conduzione: Ludovico Tersigni lascia il posto a Francesca Michielin.

L’esordio di Francesca Michielin come conduttrice di X Factor 2022 avverrà il 4 giugno, quando all’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1) partiranno le Audition, che quest’anno torneranno ad accogliere l pubblico in presenza.