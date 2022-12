Sono stati annunciati i concerti di Francesca Michielin in programma per il 2023. Dopo l’esperienza da conduttrice a X Factor 2022, la cantante torna alla dimensione live con un lungo tour le cui prime date sono già state comunicate.

Si parte il 22 febbraio con la data zero a Bassano del Grappa. Il 25 febbraio il tour sarà a Pordenone per passare da Trento il 26 febbraio. Francesca Michielin sarà in concerto a Roma il 1° marzo e a Firenze il 7 marzo per poi toccare Milano il 20 marzo e Torino il 23 marzo. Il concerto a Lecce inizialmente previsto per il 31 marzo è stato anticipato al 30 marzo, resta confermata la location (Teatro Politeama Greco).

A seguire la cantante si esibirà a Bologna, Palermo e Catania rispettivamente nelle date del 5 aprile, del 13 e del 14 aprile.

I biglietti per assistere ai concerti di Francesca Michielin nel 2023 sono disponibili in prevendita su TicketOne, sia online che in tutti i punti vendita autorizzati della penisola.

Francesca Michielin è attualmente in radio con il singolo Occhi Grandi, che ha fatto seguito a Bonsoir.

I concerti di Francesca Michielin nel 2023

22 febbraio 2023 BASSANO DEL GRAPPA (VI), Teatro Remondini – data zero

25 febbraio 2023 PORDENONE, Auditorium Concordia

26 febbraio 2023 TRENTO, Auditorium Santa Chiara

1 marzo 2023 ROMA, Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

4 marzo 2023 CAGLIARI, Teatro Doglio

7 marzo 2023 FIRENZE, Teatro Puccini

11 marzo 2023 FERMO, Teatro Dell’Aquila

18 marzo 2023 MANTOVA, Teatro Sociale

20 marzo 2023 MILANO, Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

23 marzo 2023 TORINO, Teatro Colosseo

31 marzo 2023 LECCE, Teatro Politeama Greco – Riprogrammato al 30 marzo 2023

5 aprile 2023 BOLOGNA, Teatro Celebrazioni

13 aprile 2023 PALERMO, Teatro Al Massimo

14 aprile 2023 CATANIA, Teatro Ambasciatori

22 aprile 2023 NAPOLI, Teatro Bellini

