Cavani è pronto per la Salernitana. L’indiscrezione prende corpo e conquista le prime pagine di giornali e siti specializzati. Dalla notte della gioia granata più grande spunta un sogno meraviglioso: Cavani con la maglia granata. La notizia è incredibile, ma fino ad un certo punto. E da più parti arrivano conferme sulla possibilità che Cavani possa disputare la prossima serie A all’ombra dell’Arechi (leggi di più).

La Salernitana del patron Danilo Iervolino , con il ds Sabatini e mister Davide Nicola, ha compiuto un’impresa straordinaria. La rocambolesca salvezza granata ha acceso i riflettori sulla formazione granata anche in Inghilterra dove Cavani ha concluso il suo contratto con il Manchester United. Le possibilità di rinnovo sono quanto mai remote e lo staff di Cavani sta sondando il mercato alla ricerca di un ingaggio adeguato al valore di uno degli attaccanti più importanti dell’ultimo decennio.

In questo giro di orizzonte si sono inseriti anche alcuni emissari della Salernitana che stanno predisponendo un’offerta allettante per Cavani con l’intento di vestirlo di granata per almeno un paio di stagioni. A Salerno non mancano soldi, idee, entusiasmo. E l’avventura potrebbe tentare davvero Cavani felicissimo di rientrare in Italia. Giungerebbe come leader del gruppo sul modello di Ibra al Milan o dello stesso Ribery alla Salernitana.

D’altra parte in Serie A, con la maglia del Napoli , Cavani ha scritto alcune delle pagine più brillanti della sua carriera. Ed il ritorno in azzurro è stato per molte estati di calciomercato un tormentone quanto mai ricorrente con tanto di avvistamenti veri o presunti all’Hotel Vesuvio o all’Aeroporto di Capodichino.

Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare… o meglio La Manica. Ma la storia della Salernitana dimostra che nulla è impossibile quando si mettono in campo competenza, passione e dedizione. I tifosi sono già in fibrillazione per Cavani. La fantasia galoppa veloce in un’estate calcistica che neanche il più sfegatato tifoso granata avrebbe mai osato sognare: dall’incubo della non iscrizione a quello della cancellazione; dal baratro della retrocessione alla salvezza conquistata all’ultimo respiro. Adesso si sogna Cavani. Cosa si può desiderare di più.

