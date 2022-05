Novità in arrivo per i fan di Alessia Marcuzzi che dopo un anno sabbatico sembra pronta a tornare in tv. Era il luglio dello scorso anno quando Alessia Marcuzzi annunciava una sorta di ritiro dalla tv pronta a rivelare di volere un momento solo per lei perché non riusciva più a ‘vedersi’ nei programmi che le venivano offerti. Da allora Alessia Marcuzzi si è dedicata alla sua vita personale e professionale continuando a lavorare alla sua linea di borse e anche alle sue creme ma adesso per lei è arrivato il momento di tornare.

Ad annunciare che presto Alessia Marcuzzi sarà di nuovo in tv è stata l’amica e collega Mara Venier che, ospite a Che Tempo che Fa, ha rivelato la presenza della conduttrice nel suo Domenica In Show. Lo speciale in prima serata in onda venerdì 27 maggio metterà insieme una serie di ospiti amici di Mara Venier e tra questi sembra che ci sarà anche Alessia Marcuzzi.

Questo sarà il suo primo passo verso il gran ritorno magari nella prossima stagione televisiva? Non è la prima volta che si parla del ritorno di Alessia Marcuzzi e non è la prima volta che si parla di lei come prossima paladina Rai. In particolare, per due anni consecutivi si è parlato del suo debutto al Festival di Sanremo al fianco dell’amico Amadeus in nome dei vecchi tempi, che sia proprio questo il primo passo verso questa attesa reunion?

Per il momento i fan non possono far altro che godersi il momento in attesa di capire cosa succederà nello speciale Domenica In Show venerdì sera mentre continuano a sognare di vedere sul palco la coppia Amadeus-Marcuzzi di nuovo al centro della musica magari proprio al prossimo Festival di Sanremo 2023 ancora condotto da Ama.