Il bonus 200 euro verrà erogato a luglio per lavoratori, pensionati, percettori del reddito di cittadinanza, collaboratori domestici, disoccupati, lavoratori stagionali ed autonomi. Questo è il dato certo di cui siamo in possesso, ma ancora non sono chiare le modalità di erogazione dell’indennizzo per le varie categorie appena citate. Pare che i lavoratori dipendenti ed i pensionati con situazione reddituale al di sotto dei 35 euro annuali, insieme con i percettori del reddito di cittadinanza, riceveranno il bonus 200 euro in automatico, senza doverne fare richiesta all’INPS.

I lavoratori stagionali e dello spettacolo, i cococo, i collaboratori domestici ed i venditori a domicilio, invece, dovranno presentare una domanda dedicata all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (vi faremo poi sapere in che modo operare e secondo quali tempi). Infine, per quanto riguarda i lavoratori autonomi ed i professionisti, ancora non ci sono riferimenti per le modalità erogazione: il tetto massimo reddituale, nel loro caso, potrebbe anche essere inferiore ai 35 mila euro validi per le precedenti categorie (inizialmente il tetto doveva essere quello anche per i lavoratori autonomi ed i professionisti, che sembrano essere stati sacrificati’ con l’imposizione di un limite inferiore, ancora da definire, per poter versare il bonus 200 euro anche ai titolari del reddito di cittadinanza).

Le modalità e la platea saranno definite attraverso un decreto del ministero del Lavoro, che verrà varato entro un massimo di 30 giorni. A questo punto non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per meglio comprendere il meccanismo di funzionamento dell’erogazione per tutte le categorie degli aventi diritto. Se qualcosa non dovesse esservi chiara non esitate a farci tutte le domande del caso attraverso il box dei commenti che vedete qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

