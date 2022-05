Alex di Amici apre i concerti di Ermal Meta ma non chiedeteci quali: sono ancora da definire. L’idea è emersa ieri, durante la finale di Amici 2022, sui social.

Ermal Meta non ha mai nascosto di apprezzare le doti vocali ed interpretative di Alex e lo ha sostenuto anche durante l’ultimo appuntamento della stagione con il talent show guidato da Maria De Filippi. Su Twitter è apparso con l’hashtag #Alex, che non è passato inosservato.

Mentre il concorrente di Amici stava disputando le sue ultime sfide, sui social è emersa un’idea: perché non far aprire ad Alex i prossimi concerti di Ermal Meta? Compatibilmente con gli impegni che il finalista di Amici avrà a riflettori spenti, s’intende.

Per Alex – e per tutti i cantanti finalisti – infatti, adesso inizia il vero percorso nel mondo della musica. Tutti hanno in programma il rilascio dei rispettivi EP d’esordio con annessi instore tour promozionali per i primi incontri farmacopie con i fan. A seguire, probabilmente i primi concerti e in estate la partecipazione ai radio tour e agli eventi che in lungo e in largo per la penisola porteranno la musica dal vivo in piazza.

Il prossimo passo per Alex è quello della pubblicazione dell‘EP Non Siamo Soli, anticipato dal nuovo singolo presentato ieri ad Amici. E le sorprese per lui non sono finite: l’interesse di Ermal Meta nei suoi confronti potrebbe concretizzarsi davvero nell’apertura di una serie di concerti ma anche, perché no, in una collaborazione.

Per il momento ciò che è noto è che Alex continuerà a lavorare con lo staff del programma che lo ha visto muore i primi passi: ha firmato un contratto discografico con la nuova etichetta indipendente 21Co e all’interno troverà anche colui che lo ha battuto ad Amici: il collega Luigi Strangis, vincitore dell’edizione numero 21.

