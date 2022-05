Nella finale di Amici anche Non Siamo Soli di Alex, il nuovo singolo inedito del cantante atteso nei negozi di musica con l’EP d’esordio che prende il nome proprio da questo pezzo. Alex ha firmato un contratto discografico con la nuova etichetta indipendente 21Co, come il suo compagno di finale, Luigi Strangis.

Sono loro i primi due artisti di 21Co, l’etichetta nata ad Amici. Il percorso dei finalisti è appena cominciato. Si spengono i riflettori del programma di Canale 5 ma si accende un lungo cammino nel mondo della musica. Alex sarà traghettato in questo passaggio dal nuovo singolo inedito che presenta nel corso della finale di Amici, nella serata di domenica 15 maggio.

Lo abbiamo apprezzato con brani come Sogni Al Cielo (certificato Oro) e Senza Chiedere Permesso. Adesso il cantante è pronto a farci ascoltare il singolo che lo accompagnerà nelle prime attività promozionali dopo Amici. Si intitola Non Siamo Soli e presta il nome anche al disco d’esordio di Alex, un EP che verrà pubblicato a giugno.

Non Siamo Soli di Alex sarà disponibile negli store digitali dalla mezzanotte di oggi, dopo l’anteprima live alla finale di Amici. La ascoltiamo come seconda esibizione della finalissima. Alex infatti si esibisce dopo Sissi e lancia subito il nuovo brano, prossimamente in radio.

