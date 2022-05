Il testo della canzone Brividi di Mahmood e Blanco all’Eurovision sarà in versione ridotta. Da regolamento, i due cantanti hanno dovuto rimettere mano al testo del loro brano per essere in linea con le regole dell’ESC che impone canzoni di durata non superiore ai 3 minuti.

Nella finale di Eurovision 2022 saranno infatti in gara 25 canzoni di altrettanti Paesi finalisti e il limite di 3 minuti riguarda questioni relative alla durata dello spettacolo.

A tagliare Brividi, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022, è stato Michelangelo. Il produttore del brano portato al trionfo dai due cantanti ha dovuto ritoccare leggermente alcune parti del pezzo e al tempo stesso garantire la stessa resa del pezzo originale.

Una vera impresa, ma la missione è da considerarsi riuscita. Ascolteremo la nuova versione di Brividi stasera dal vivo su Rai1 in occasione della finale di ESC 2022. Mahmood e Blanco, infatti, non si sono mai esibiti al di là delle prove tecniche in quanto l’Italia non partecipa alle due semifinali essendo di diritto già in finale.

Le parti modificate

Il ritornello originale della canzone che tutti conosciamo grazie al Festival di Sanremo 2022 recita:

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

La nuova versione riguarda il terzo ritornello, che sarà ridotto e tagliato. Il risultato sarà questo:

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Questa modifica consente alla nuova versione di Brividi di non superare i 3 minuti imposti per la partecipazione all’ESC 2022. In caso contrario, Brividi non avrebbe potuto partecipare al concorso canoro. Da regolamento, infatti, le canzoni in gara non possono superare i 3.00 minuti.

Testo canzone Brividi di Mahmood e Blanco per ESC

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos‘è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera e tu,

sei il contrario di un angelo e tu,

sei come un pugile all‘angolo e tu scappi da qui, mi lasci così

Nudo con i brividi a volte non so esprimermi e ti vorrei amare,

ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

