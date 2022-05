Perché Damiano ha le stampelle? Il cantante dei Maneskin è stato visto con una stampella, mentre in hotel scattava foto con i fan, in un momento di pausa. Il gruppo si trova in questo momento a Torino, dove stasera salirà sul palco del Pala Olimpico in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022.

I Maneskin sono ospiti della serata conclusiva. Si esibiranno nella finale dell’Eurovision dopo essere stati proprio coloro che, dopo anni di assenza dall’Italia, hanno riportato lo show nel nostro Paese trionfando con la hit Zitti E Buoni.

Ma per Damiano, Torino è (anche) una sfida dal punto di vista fisico.

Il cantante, infatti, non è al pieno delle sue forze in seguito ad un incidente sul set del videoclip ufficiale della band. Damiano è apparso con le stampelle in hotel e non ha fatto le prove sul palco ma stasera ci sarà. Con o senza stampelle sul palco, Damiano dei Maneskin sarà presente e si esibirà con il gruppo come da programma.

Perché Damiano la le stampelle?

Dopo le prime foto apparse sui social, e anche condivise dallo stesso cantante, molti si chiedono il motivo delle stampelle. Damiano si è infortunato sul set del nuovo video ufficiale, registrato a Londra lo scorso giovedì. Stava correndo ed è scivolato.

“Stavo correndo e sono scivolato”, racconta l’artista, che ha riportato una brutta storta. Questo tuttavia non gli ha impedito di tenere fede agli impegni con i Maneskin, stasera ospiti al Pala Olimpico di Torino, come super ospiti italiani dell’Eurovision Song Contest 2022.

I Maneskin hanno appena rilasciato in radio il nuovo singolo, Supermodel, ma a Torino canteranno (anche) una cover di If I Can Dream di Elvis.

