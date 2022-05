SIMONA ATZORI pittrice ballerina senza bisogno di braccia

SIMONA ATZORI: pittrice, ballerina e scrittrice. Si avvicina alla a all’età di quattro anni come autodidatta e nel 1983 entra a far parte dell’Associazione dei Pittori che Dipingono con la Bocca e con il Piede. Nel 1992 dona a Papa Giovanni Paolo II il ritratto del Santo Padre così come nel 2014 dona a Papa Francesco il suo ritratto in sala Nervi in Vaticano. Nel 2001 si laurea in “Visual Arts” presso la “University of Western Ontario” in Canada. Dal 2008 i suoi quadri sono in Mostra Permanente nella città di London Ontario, Canada. Partecipa a mostre collettive e personali in tutto il mondo.

Con la danza inizia all’età di 6 anni, seguendo corsi di danza classica. Ambasciatrice per la Danza nel Grande Giubileo del 2000. Protagonista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Torino 2006. Partecipa a diverse trasmissioni televisive e nel 2012 Simona ha aperto la quarta serata del festival di Sanremo.

Nel 2011 è uscito il suo primo libro: “Cosa ti manca per essere felice?”, tradotto anche in spagnolo, seguito dai due successivi nel 2014 e 2018.

ALTHAIR e l’Università della Bellezza

ALTHAIR, medico chirurgo, ricercatore e insegnante della scienza dello spirito nelle arti, regista, pittore, poeta e musicista. Ha fondato l’Università della Bellezza.

NITAMO MONTECUCCO – psicosomatica, medicine sacre yogiche

NITAMO MONTECUCCO: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, con una tesi sulla crescita della consapevolezza umana e sulla salute psicosomatica. Ricercatore in neuroscienze, esperto in sviluppo della consapevolezza, psicosomatica, crescita personale, è uno dei principali scienziati e studiosi italiani del nuovo paradigma scientifico a livello internazionale.

Insegna Medicina Olistica al Corso di Medicina Naturale dell’Università di Milano, associato all’OMS. Insegna Sviluppo del Potenziale Umano presso il Master in Counseling Relazionale dell’Università di Siena. È Presidente del Club di Budapest Italia. Ha vissuto per tre anni in India e Nepal per approfondire le medicine sacre yogiche, tantriche e tibetane, e fare esperienza degli stati di meditazione profonda. Per tre anni ha vissuto negli USA per approfondire le tecniche di psicoterapia, regressione, emotional release e terapie di gruppo. Autore di numerosi articoli e saggi, oltre che film.

Dal 1996 è Presidente del Villaggio Globale di Bagni di Lucca, centro internazionale di studi e ricerche per lo sviluppo della consapevolezza, della medicina psicosomatica e della crescita personale.

Il 9 e 10 aprile scorso ho condotto CO-Scienza, un evento maratona di 15 ore organizzato da Michele Micheletti e Leonardo Pagni, che l’hanno raccontata così:

“CO-Scienza si è confermato come il più grande evento di qualità sui temi dell’evoluzione di coscienza e del risveglio interiore. Il tema prescelto per il 2022 è quello legato ai messaggi non palesi, quei significati che da secoli ci indicano la strada per capire chi siamo e cosa dobbiamo fare che però sono difficili da ricercare, cogliere e da interpretare correttamente. Ecco perché abbiamo scelto il frammento di Eraclito che recita proprio “La natura (verità) ama nascondersi”. Faremo questo percorso di scoperta utilizzando l’arte.

L’arte è un veicolo d’eccezione che da sempre contiene e trasporta i significati profondi dell’esistenza.

Abbiamo individuato cinque arti principali che hanno costituito le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi il 9 aprile: musica, pittura, cinema, letteratura ed espressività corporea. Per ognuno di questi riferimenti tre figure si sono alternate per estrarre il significato sapienziale (i frammenti a carattere evolutivo nascosti) dalla propria arte di riferimento, secondo tre diversi punti di vista: quello dello specialista (un esperto del messaggio anagogico), quello dell’addetto ai lavori (l’artista) e quello della visione scientifica (un personaggio di scienza).

Sono stati anche previsti interventi speciali che sono serviti a ribadire il tema centrale dell’evento ad opera di grandi nomi del mondo della cultura e della clinica. Il giorno 10 aprile l’evento CO-Scienza è proseguito con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”.

https://www.co-scienza.it/evento-co-scienza-2022

è il sito dove iscriversi gratuitamente e ricevere i link per vedere i video integrali delle due giornate.

Nel corso di queste maratone in diretta ho interagito in collegamento e di persona con l’eccellenza di vari campi.

Cinque arti principali hanno costituito le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi del 9 aprile: la musica, la pittura, il cinema, la letteratura e l’espressività corporea.

Il giorno 10 aprile, domenica, l’evento è proseguito con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”.

Tra i partecipanti: Corrado Malanga, Max Gazzé, Heather Parisi, Petra Magoni, Massimo Cacciari, Linda Corrias, Marco Guzzi, Simona Atzori, Nitamo Montecucco, Virginia De Maio, Thea, Thomas Torelli, Alberto Simone, Althair, Shirta, Beatrice Carbone, Roberto Maria Sassone, Giorgia Sitta, Antonio Kilo Canella, Pier Luigi Lattuada, Erica Poli, Raffaele Fiore, Emiliano Toso, Paolo Lissoni, Siusy Blady e Andrea Colombini.

