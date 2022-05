La Xiaomi Mi Band 6 è il fitness-tracker che cercavate? Oggi 10 maggio su Amazon potete trovarla al prezzo di 36,28 euro, con il 19% di sconto sul listino originale. Parliamo del modello standard, senza modulo NFC, ma ugualmente interessante per molti aspetti. Il prodotto vanta l’etichetta ‘Amazon’s Choice‘, sfrutta il servizio Prime per gli abbonati, con spedizione e reso sempre gratuito.

Inutile dirvi che la Xiaomi Mi Band 6 in questione è venduto e spedito dall’e-commerce, e che riceverete a casa il dispositivo già domani, mercoledì 11 maggio. Il braccialetto intelligente include uno schermo AMOLED da 1.56 pollici, il tracciamento di varie attività sportive, è resistente all’acqua fino a 5ATM, presenta un cinturino antibatterico, una batteria da 125mAh e la classica colorazione nera (naturalmente stiamo parlando della versione italiana se ve lo state chiedendo). La Xiaomi Mi Band 6 è ancora un ottimo prodotto, nonostante sia alle porte la Xiaomi Mi Band 7, in dirittura d’arrivo già nelle prossime settimane (sperando che il costo si mantenga pressoché sugli standard cui il produttore cinese ci ha abituati per questo genere di prodotti).

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Il braccialetto intelligente di futura generazione dovrebbe presentare uno schermo più grande ed il GPS integrato (oltre probabilmente al modulo NFC per i pagamento mobili). In ogni caso, non dovreste pensarci due volte ed approfittare dell’offerta odierna dello Xiaomi Mi Band 6: al prezzo di 36,28 cosa pretendete di più? Questo è anche il mese giusto per provare a rimettersi in forma in vista della bella stagione ormai prossima: lo Xiaomi Mi Band 6 sarà un vostro prezioso alleato per l’impresa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è lì a disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

