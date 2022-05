Apple lancerà per il prossimo mese di settembre, o massimo ottobre 2022, i suoi nuovi iPhone 14, per i quali si prospetta avranno un successo garantito. Per non parlare poi delle varianti Pro, che saranno dei veri e propri best-seller in brevissima durata. Di recente, sono giunte in Rete diverse indiscrezioni circa il design e le specifiche tecniche appartenenti a questi modelli, ma, come ben sappiamo, le informazioni che arrivano da Internet possono cambiare o non essere veritiere (in attesa che il produttore le ufficializzi).

Ecco che nelle ultime ore il leakers @Shadow_Leak sul suo profilo Twitter ha proposto alcuni dettagli circa le caratteristiche tecniche del nuovo iPhone 14 Pro, che dovrebbe sfoggiare un display OLED da 6,06 pollici con risoluzione di 2532 x 1170 pixel, 460ppi e tecnologia ProMotion LTPO di seconda generazione (120-1 Hz). Al di sotto della scocca (forse realizzata in lega di titanio) potrebbe esserci un Apple Bionic A16 oppure un Apple Silicon M1. Le varianti base, invece, mostreranno una versione modificata dell’Apple Bionic A15, ovvero quella attuale. La memoria sarà LPDDR5 con 6GB interni. Lo spazio minimo sarà da 128GB fino ad un massimo di 1TB.

iPhone 14 Pro Specifications

• 6.06" Flexible OLED Screen,120Hz

• LTPO

• (2532×1170) Resolution & 460 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(F/1.3)+12MP+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Alloy Frame



6GB+128GB: $1099 🫧 — Sam (@Shadow_Leak) May 6, 2022

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul posteriore del device saranno posizionati tre sensori, di cui quello principale da 48MP con apertura f/1.3 e due sensori da 12MP. Il dispositivo sarà in grado di registrare video in ben 8K. Quanto alla fotocamera anteriore, invece, non dovrebbe esserci un notch, bensì un pannello con un foro ed una pillola, dove al loro interno si troveranno la selfie-cam e la sensoristica adottata. I bordi avranno una larghezza di 1,95 mm, mentre quella di iPhone Pro Max sarà, invece, più stretta. Ad ogni modo, non ci resta che restare sul pezzo così da avere maggiori informazioni circa i nuovi modelli iPhone di Apple.

