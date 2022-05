Cast e personaggi di Rinascere sono pronti a tenere incollato il pubblico davanti allo schermo questa sera su Rai1. Nella giornata della Festa della Mamma, la rete ammiraglia Rai ha pensato bene di piazzare in prima serata il film tv dedicato al giovane nuotatore fresco della sua esperienza al Grande Fratello Vip, portando sullo schermo la sua storia di rinascita.

Manuel è un giovane nuotatore ad un passo dal suo sogno ovvero quello di prepararsi nella speranza di partecipare alle Olimpiadi. Il suo destino ha in serbo per lui un’altra cosa, molto diversa e più dolorosa: due colpi di pistola gli provocano una lesione midollare che lo costringe a non poter usare più le gambe. Al suo fianco ci sono la sua Martina e la sua famiglia ma rimane il fatto che Manuel è l’unico a dover trovare la forza di andare avanti rimboccandosi le maniche e riprendendo in mano le redini della sua vita.

Le parole di Manuel Bortuzzo in conferenza stampa:

“Ho affrontato tutto con l’ingenuità di un bambino che quando cade prova a rialzarsi, senza sapere bene come. Vedere il film è stata un’emozione unica. Continuavo a rivederlo, non mi sembrava vero”.

Cast e personaggi di Rinascere dovranno portare sullo schermo la sua storia ma, soprattutto, la sua voglia di non sentirsi sconfitto raccogliendo la sua forza provando a reagire come lui stesso ha raccontato nel suo libro. Diretta da Umberto Marino, la docufiction sarà interpretata da Giancarlo Commare, che vestirà i panni di Manuel Bortuzzo, e Alessio Boni, in quelli di Franco, il padre del giovane, che mette in campo tutta la sua esperienza e sensibilità.

Ecco alcune immagini del film che andrà in onda oggi, 8 maggio:

“#Rinascere sembra raccontare una tragedia ma il cardine del film è la dignità con cui questa famiglia ha affrontato il dolore, facendo prevalere il sorriso e la vita. Interpretare Franco Bortuzzo è stata un’esperienza fuori dal comune”.@AlessioBoni_FP

