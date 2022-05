Come sappiamo, la serie degli smartwatch SE di Apple possiede ottime caratteristiche, ma un prezzo più basso rispetto a quella principale. Il colosso di Cupertino, già da un annetto, ha lanciato l’Apple Watch SE, dotato di un design classico e di specifiche tecniche di poco più datate rispetto all’Apple Watch Series 7. Malgrado ciò, il dispositivo è capace di offrire performance alte e funzionalità di tutto rispetto. Questo wearable è perfetto come trainer per i nostri allenamenti, data la presenza di sensori che monitorano la nostra salute e tante altre utili applicazioni da installare.

Insomma, quest’oggi 7 maggio, l’orologio smart (modello GPS del 2021) è disponibile su Amazon all’impedibile offerta di 269 euro (invece di 339 euro di listino), il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce, ed in tre colorazioni: con cassa in alluminio color oro e cinturino color galassia, cassa argento e cinturino blu abisso e cassa grigio siderale e cinturino mezzanotte. Uno sconto pari al 21% e con la possibilità di pagarlo in due modalità: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di 53,80 euro ognuna. La sua disponibilità è immediata ed è venduto e spedito dalla piattaforma di commercio statunitense. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio sulle principali caratteristiche tecniche.

Offerta 2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio color oro con... Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Apple Watch SE ha lo stesso ampio display Retina dei modelli Series 6,...

L’Apple Watch SE (USB-C) in super offerta oggi su Amazon corrisponde al modello GPS con cui è possibile rispondere a chiamate e messaggi, oltre che ad ascoltare musica direttamente dall’orologio. Il devie sfoggia il medesimo e ampio display Retina OLED dei modelli Series 6 ed è dotato anche di due sensori evoluti, in grado di monitorare allenamenti (come corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo) e raggiungere obiettivi di fitness, insieme a tante altre funzioni per la salute e la sicurezza. Il wearable richiede i dispositivi iPhone 6s o successivi con a bordo iOS 14 ed iterazioni successive.

Continua a leggere su optimagazine.com