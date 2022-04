In Cina è stato appena ufficializzato l’Huawei Mate Xs 2, l’ultimo device pieghevole del produttore cinese, che prenderà il posto del Mate X2, di cui abbiamo fatto la conoscenza nel 2020. Il terminale vede apportati diversi miglioramenti nel meccanismo di apertura e di chiusura, adesso più resistente e durevole. La piega apparirà anche più morbida per il nuovo rivestimento in polimeri plastici a quattro strati. Lo schermo OLED ha una diagonale da 7.8 pollici con risoluzione pari a 2480 x 2200 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz.

L’area da poter sfruttare a dispositivo chiuso è di 6.5 pollici (risoluzione di 2480 x 1176 pixel). Il Huawei Mate Xs 2 è spinto dal processore Snapdragon 888 (modem 4G) di Qualcomm, con 8/12GB di RAM e 512GB di storage interno. La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 50MP (OIS), un ultra-grandangolare da 13MP ed un telefoto con zoom ottico 3X da 8MP. La fotocamera frontale, invece, include un grandangolo da 10MP. La batteria ha una capacità di 4880mAh con supporto alla ricarica a 66W. Il sistema operativo di riferimento è HarmonyOS 2.0 con Huawei Mobile Services, con disponibilità del dispositivo nelle colorazioni bianco, nero e viola.

I prezzi partono da 1438 euro (al cambio attuale) per il modello con 8GB di RAM (la cifra diventa di circa 1869 euro per quello con 12GB di RAM). Il Huawei Mate Xs 2 potrà essere acquistato in Cina dal 6 maggio. Non abbiamo, per adesso, notizie circa la disponibilità del pieghevole in Europa, ma vale la pena ricordarvi che il suo predecessore dalle nostre parti è arrivato (non c’è motivo di pensare non avvenga altrettanto per il nuovo Huawei Mate Xs 2). Per caso vi potrebbe interessare?

