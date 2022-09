Non stanno più nella pelle gli utenti Italia per l’annuncio del nuovo Huawei Mate Xs 2, che arriverà a breve nei nostri negozi dopo esser stato disponibile solo nei mercati asiatici. Il device sarà molto simile al modello precedente, il Mate Xs, ma con alcuni rilevanti aggiornamenti nella scheda tecnica.

Il display True-Chroma OLED si piegherà verso l’esterno grazie alla cerniera piatta a doppia rotazione Falcon Wing: da aperto, il telefono misurerà 7,8’ pollici con una risoluzione di 2200 x 2480 pixel e da chiuso diventerà un 6,5 pollici con risoluzione pari a 1176 x 2480 pixel. Per quanto riguarda la fotocamera, il device monterà sul retro una principale grandangolo da 50MP, una secondaria ultra-grandangolo da 13MP e uno zoom ottico 3X da 8MP. Tra le modifiche più interessanti vi è l’aggiunta di una fotocamera anteriore grandangolo da 10MP, in grado di scattare foto HDR e video in 4K a 30fps. La batteria integrata è da 4880mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 66W. La memoria può contare su 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, espandibile attraverso l’utilizzo di una scheda di memoria esterna.

Il processore è uno Snapdragon 888 (octa-core che arriva fino a 2,84 GHz di frequenza massima), che potrà utilizzare solo la rete 4G (come tutti gli altri dispositivi del marchio Huawei, lo smartphone avrà tante applicazioni, ma sarà privo dei servizi Google). Tutto questo è racchiuso nelle dimensioni ridotte di 156,5 x 139,3 x 5,4mm da chiuso e di 156,5 x 75,5 x 11,1mm da aperto; il peso è poi passato dai 300 gr. rispetto al suo predecessore, che aveva un peso di 255 gr. grazie all’impiego di materiali ultra leggeri quali le fibre di vetro per il backplane, le leghe di titanio e l’acciaio ad alta resistenza per la struttura. Infine, per il lato connettività è dotato di Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1.

