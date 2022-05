Il Huawei Mate Xs 2, dopo essere stato presentato in Cina, giunge ufficialmente anche sul mercato europeo, per il momento, però, solamente in Germania. Si tratta di uno smartphone pieghevole appartenente alla categoria top di gamma e che, rispetto al suo predecessore, si presenta con un peso più ridotto, in alluminio ultra-leggero, una cerniera Falcon Wing con doppia rotazione, molto più resistente all’usura e capace di offrire un processo di ottimizzazione migliore.

A differenza del Samsung Galaxy Z Fold, lo schermo del nuovo Huawei Mate Xs 2 resta piegato verso l’esterno anziché verso l’interno. Questa particolarità tecnica non può che portare interessanti vantaggi: infatti, non occorre la presenza di un display apposito esterno, il numero di fotocamere sono risparmiate, il device si presenta molto più leggero, senza intralci e con una produttività molto più semplificata. A questo punto, diamo qualche informazione sui dettagli tecnici del dispositivo: il pieghevole sfoggia un display True-Chroma OLED pieghevole da 7,8 pollici, con una risoluzione di 2480 x 2200 pixel (rapporto 8:7,1), refresh rate fino a 120Hz, sampling rate a 240Hz e rivestimento antiriflesso Nano Optical Layer. Quando il device è chiuso lo schermo utilizzabile diventa di 6,5 pollici con risoluzione di 2480 x 1176 pixel (rapporto 19:9).

Il Huawei Mate Xs 2, adesso arrivato anche in Europa, sfrutta il processore Qualcomm Snapdragon 888 (modem 4G) supportato da 8GB o 12GB di memoria RAM e ben 512GB di storage interno. Quanto al comparto fotografico, sul retro vi è una tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 50MP OIS, un ultra-grandangolare da 13MP e uno zoom ottico 3X da 8MP. La selfie-cam è di 10MP. Questo device pieghevole è alimentato da una batteria di 4600mAh dotata di velocità di ricarica a 66W (Huawei SuperCharge). Il dispositivo, inoltre, include la tecnologia Graphene Liquid Cooling System per il raffreddamento, di speaker stereo per l’audio e del sistema operativo Harmony OS 2.0 con Huawei Mobile Services (senza GMS). Quanto al prezzo, purtroppo, anche non si conoscono i dettagli per il mercato europeo, né in quali tagli giungerà, in che colorazioni e né tanto meno se dopo la Germania si espanderà in altri Paesi d’Europa.

