Tommaso Paradiso riprende un fan romanista: è accaduto durante il suo ultimo concerto a Roma che si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica. Il cantante sta infatti portando avanti la tournée già annunciata e ha fatto tappa a Roma nelle scorse ore, dove si è esibito per i suoi concittadini.

Si sa, a Roma la rivalità calcistica è tra le due squadre regionali: la Roma, appunto, e la Lazio. Tommaso Paradiso è sempre stato un laziale orgoglioso e, nel notare un tifoso romanista al suo concerto tra le prime file, non ha potuto che notare simpaticamente quei colori che tanto gli danno fastidio.

Il fan, posizionato tra le prime file, indossava una felpa della Roma, dai classici colori giallorosso e Tommaso Paradiso non ha potuto fare a meno di notarlo, riprendendolo ironicamente.

Tommaso Paradiso riprende un fan romanista, cosa è successo

“Certo, potresti toglierla, tutto il concerto con questo giallorosso davanti agli occhi…”, le parole del cantante dal palco, durante una pausa dal live.

Dan Friedkin, della Roma o Claudio Lotito, della Lazio: uno dei due potrebbe essere complice, aggiunge scherzosamente.

Si rivolge, quindi, al fan e dice: “Dì la verità, ti ha mandato Friedkin? Anzi Lotito, tanto è la stessa cosa. Ti ha mandato Lotito qui con la maglietta della Roma”.

Poi una dedica. Per il tifoso della Roma che si è presentato in felpa giallorosso, una canzone dedicata dal cantante orgogliosamente laziale.

Tommaso Paradiso è atteso in concerto a Roma, stessa location, anche il 28 e il 29 aprile. Le date nella capitale sono in tutto 4, in seguito alla conversione del tour nei palasport, che si terrà invece nei teatri d’Italia ed è in corso di svolgimento. A seguire, Paradiso è atteso a Milano, Teatro Arcimboldi, il 4 maggio, prima della lunga tournée estiva.