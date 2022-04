Chi ama i Beatles apprezzerà sicuramente Better Days di Liam Gallagher, il nuovo estratto dall’album in uscita C‘mon You Know. Le good vibes sono le stesse della title track lanciata recentemente come singolo, ma Better Days ha quel qualcosa in più che avvicina l’ex Oasis ancora una volta all’universo beat.

Better Days di Liam Gallagher

La produzione di Andrew Wyatt si sente tutta, ma soprattutto quella di Greg Kurstin che è già un collaboratore di Paul McCartney. Il filrouge che a questo giro fa da ponte tra Liam Gallagher e i Fab Four sono quella batteria e quel giro di basso che fanno il verso – e lo fanno bene, bisogna dire – a Tomorrow Never Knows dei Beatles (da Revolver, 1966), un’esplosione psichedelica e rivoluzionaria che ha anticipato tanti discorsi ripresi dall’indie 20 anni dopo.

Liam Gallagher lancia ancora messaggi di speranza, quasi un rito di purificazione dopo tanta sofferenza per lo scioglimento degli Oasis e tante frecciatine contro il fratello Noel. A metà tra brano estivo e grande classico, Better Days suona già forte e perfetto per il palcoscenico. La passione di Liam per tutto ciò che fa rima con i Fab Four, quindi, trova ancora conferma.

L’Italia, Noel e gli Oasis

Solo due giorni fa Liam Gallagher è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha dichiarato il suo amore per l’Italia. Quest’anno il cantautore britannico spegnerà 50 candeline e ha scelto di festeggiare in Sicilia, e i fan sono già in delirio. Su Noel il pensiero non è cambiato e insiste nel dire che gli Oasis non avrebbero dovuto chiudere i battenti.

Nonostante i rifiuti perentori di Noel, ogni anno ritornano i rumor sulla reunion della band, ma sono solamente un maldestro tentativo di coprire il dissapore tra i fratelli Gallagher che, tra l’altro, è la vera motivazione della fine degli Oasis.

Testo

There’ll be better days when the sun gets into you

And the shadows of your heart

There’ll be better days when my love will find you

Even though we’re miles apart

Like an aeroplane, as the world fades out

And there’s a new world yet to come

And all your pain will release at night

Into the arms of the chosen one If you’re lost, I’ll find you there

With the sunlight in your hair

And the sadness washed away by the rain Believe me, yeah

Believe me, yeah You say you can’t open up your eyes ’cause you’re reeling

Baby, try to remember it’s just a feeling And there’ll be better waves that begin to wet

Go through the wasteland of your mind

Through the Milky Way, oh, my love will hold you

Hope it gets you through the night Don’t believe that it’s all lies

Underneath the darkened skies

Stand up, I’ll meet you there in the rain Believe me, yeah

Believe me, yeah C’mon, you know

C’mon, you know

C’mon, you know If you’re lost, I’ll find you there

With the sunlight in your hair

All the sadness washed away with the rain Believe me, yeah

Believe me, yeah

Believe me, yeah

Believe me, yeah

