La Tomba Incustodita, il fumettogame fantasy che vede come protagonista il goblin Gaz, verrà presentato in anteprima al Comicon 2022, ventiduesima edizione del Salone internazionale del fumetto, che si svolgerà dal 22 al 25 aprile a Napoli presso la Mostra d’Oltremare, sede ormai storica della manifestazione sin dal 2012.

Il fumetto, già preordinabile sulla piattaforma Ko-fi, porta la firma di Mario Lucio Falcone, in arte the Marius, che sarà presente all’area editori dello stand ComicOut. Graphic designer e disegnatore, Falcone è uno dei pionieri italiani dell’uso del linguaggio del fumetto in rete, con la nascita già nel 2006 di Advanced Nerds, la sua webstrip più longeva. Tra i suoi lavori anche Il Sognatore (Cagliostro-Epress, 2008), l’eroina anticamorra Violet (prodotto da GG Studio e pubblicato da “la Repubblica – Napoli”), la guida Webcomics. Piccolo Manuale del Fumetto on-line (Primiceri Editore, 2013), la miniserie satirica Smog (Associazione Alt!), il grottesco Kuoz (OM Optimagazine) e svariati progetti autoprodotti, il più noto dei quali è La Grande Nerdezza (“il rapporto struggente tra un nerd e il gioco di ruolo”).

La Tomba Incustodita costituisce il punto di arrivo di un lungo processo di sperimentazione per Falcone, partito dalla creazione di #Gazfumettogame, un webcomic che l’autore pubblica settimanalmente sulle sue pagine Facebook e Instagram, nel quale alla fine di ogni episodio sono proposte tre alternative ai follower, con la più votata che diventa l’azione compiuta dal protagonista nel capitolo successivo. Oggi questa esperienza metanarrativa si trasforma per la prima volta, in un’intersezione tra media diversi, in un volume cartaceo autoprodotto.

La Tomba Incustodita è un fumetto da giocare, col libro corredato da un dado e una matita indispensabili per vivere l’esperienza ludica. I lettori sono invitati a interagire con la vicenda, determinando in maniera casuale le tre caratteristiche fondamentali (Lotta, Istinto e Vitalità) del protagonista, in una storia che può cambiare letteralmente a ogni pagina.

Il Belpaese alla rovescia di Fandonia, penisola di Fellonia, è il teatro delle avventure del “pelleverde” Gaz, l’orco al centro di un’epopea esilarante che riprende in chiave parodica, sia nei toni che nel tratto, i canoni fondamentali del genere fantasy, a partire dal bizzarro scolapasta-cimiero che esibisce sul capo il nostro eroe, che dovrà affrontare peripezie a base di tombe sotterranee, porte segrete, trappole, guardiani magici. Il racconto è composto di 28 pagine illustrate, che costituiscono le altrettante tappe lungo le quali verrà trasportato il lettore-giocatore tra continui andirivieni, in bilico tra la possibilità di uscirne vittorioso e incolume e il rischio di rimetterci le penne.

Un meccanismo, quello de La Tomba Incustodita, divertente e coinvolgente, perfetto per introdurre anche i neofiti all’esperienza del fumettogame. Il volume è completato da una galleria degli ospiti, nella quale vari disegnatori hanno reinterpretato nel proprio stile il mondo e il personaggio del buffo goblin verdognolo, con tavole di Maria Giada Del Vecchio, Roberto Toderico, Chiara Lowe Bonacini, Serena Verde e, dulcis in fundo, la firma di Dylan Dog Roberto Recchioni.

