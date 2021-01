Circa 500 partecipanti e oltre 200 eventi online: sono i numeri di Rainbow Free Day, la manifestazione che in quindici giorni (dal 15 al 30 gennaio) irradierà sul web dalla piattaforma www.rainbowfreeday.com e dalle sue pagine social il meglio del vasto e poliedrico mondo della produzione artistica indipendente.

L’iniziativa, che vedrà come madrina Tosca, nasce dalla volontà di alcuni fra i principali operatori italiani dello spettacolo e dell’arte di mettere al centro dell’attenzione la diversità e la produttività di un settore nevralgico, che costituisce non solo una voce importante dell’economia nazionale, ma della cultura e dell’identità del paese. Un settore che dopo l’emergenza del Covid-19 necessita di sostegni, strumenti e risposte da parte delle istituzioni che permettano la ripartenza dell’intera filiera e la costituzione di un mercato stabile ed effettivo.

La prima risposta, intanto, l’hanno fornita i promotori del Rainbow Free Day, che vuole essere, come ha detto uno degli aderenti, il presidente di Slow Music Claudio Trotta, “la Casa comune degli Indipendenti”. Una casa, la manifestazione è qui a dimostrarlo, davvero affollata, capace di raccogliere in pochissimo tempo centinaia di adesioni fra gli operatori e con, fra i supporter, la Siae, Rai Radio Live, le piattaforme OM – Optimagazine, media partner dell’iniziativa, e Dice.

Musica, arte e cultura saranno le protagoniste assolute del Rainbow Free Day. Durante i 15 giorni dell’iniziativa, inoltre, ci saranno molti sconti e offerte su tante produzioni indipendenti, grazie all’impegno degli operatori coinvolti. Tra questi la Discoteca Laziale con i suoi numerosi negozi di dischi; Cafim con i produttori e rivenditori di strumenti musicali; Ridens con l’Asta Tosta dei suoi Artisti in Tour; MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, che metterà in palio ogni giorno un biglietto per l’edizione 2021 dello storico festival indipendente; Sonos Music Records, che regalerà la registrazione di un singolo presso i propri studi di Lecce a uno degli artisti, selezionato dalla Rete dei Festival, che si saranno esibiti al Rainbow Free Day. Dulcis in fundo BarleyArts metterà in vendita sul circuito Ticketmaster i biglietti per i suoi migliori concerti a un prezzo speciale, da Fantastic Negrito a Paul Weller, Deathstars e Pentatonix, The Sister of Mercy e Queen Extravaganza.

Imponente il calendario degli appuntamenti di Rainbow Free Day, che per tutta la durata della manifestazione proporrà sulla piattaforma www.rainbowfreeday.com e sulle sue pagine social tantissime produzioni musicali e spettacolari. La pagina facebook del Rainbow Free Day, in particolare, sarà strutturata come un autentico palinsesto, con appuntamenti fissi quotidiani, pieni di speciali, incontri, live.

Inaugurazione il 15 gennaio alle 10 con Tosca, che da Officina Pasolini, Laboratorio creativo e Hub culturale della Regione Lazio, presenterà due giovani cantautori diplomati in questo centro di alta di formazione artistica. A seguire, tutti i giorni, le rubriche.

Alle 11 The best of Slow Club, il rotocalco libero e indipendente realizzato da Slow Music, un progetto a cura di Stefano Bonagura, Corrado Gambi, Massimo Poggini e Claudio Trotta, con la collaborazione di Michaela Berlini, con la partecipazione di musicisti, ballerini, scrittori, giornalisti, attori, registi, autori televisivi.

Alle 12.00 sarà il momento di Entriamo in Negozio dedicato ai negozi di dischi e di strumenti musicali: un confronto diretto con i protagonisti di un settore fondamentale della filiera del’industria musicale, che sta combattendo una importantissima battaglia sul campo. E infatti, dal nord al sud del paese, sono tantissimi i negozi che hanno aderito a Rainbow Free Day.

Alle 15.00 lo spazio dedicato ai festival e alle etichette discografiche, a cura di Massimo Della Pelle e Giuseppe Marasco.

Alle 16.00 è la volta di Cinema! Con le Colonne Sonore e il Cinema Indipendente: in apertura il meglio di Soundtrack City (in crossposting anche su Musa TV), il format web ideato da Marco Testoni e condotto con Massimo Privitera , dedicato alla musica per cinema e serie tv. Previsto, tra gli altri, uno Speciale su Ennio Morricone con la partecipazione del figlio Andrea e, nei tre sabati in palinsesto (16, 23 e 30) una diretta live streaming col pubblico per parlare delle migliori colonne Sonore degli anni Duemila.

A seguire incontri con i protagonisti del cinema indipendente: produttori, registi e distributori.

Alle 18.00, Due chiacchiere con a cura di Giordano Sangiorgi. Dal 15 gennaio ospiti, tra gli altri, Mara Maionchi e Alberto Salerno, Edoardo De Angelis, Renato Marengo, Claudio Simonetti, Vince Tempera, Rizia Ortolani, Massimo Nunzi, Giuseppe Marasco, Claudio Trotta.

Alle 21.00 lo spazio dei Live Rainbow, con un fitto calendario di ospiti, tra cui: Roberta Carreri e Francesco Baccini (15 gennaio), Sophie Auster, figlia dello scrittore e regista Paul Auster (sempre il 15, alle 22); Roberta Giallo e Alberto Fortis (16 gennaio), Jalisse (18 gennaio), Ridillo con Alessandro Formenti (21 gennaio), Argento e YoYo Mundi (22 gennaio), Porfirio Rubirosa (27 gennaio). Appuntamento speciale il 20 gennaio con uno speciale sul vivacissimo ma poco noto mondo delle Bande musicali, con la partecipazione di una trentina di formazioni bandistiche. Il 26 poi si parlerà di World e Folk Music.

Alle 23.00 è l’ora de L’Approdo, col nome ripreso da una storica trasmissione culturale della Rai. Ogni sera nello Spazio Letteratura, curato dell’editore Piero Cademartori insieme a Claudia Barcellona, si parlerà di musica (appuntamenti sulla scena rock fiorentina, Delirium, Beatles, Springsteen), poesia (Elio Pagliarani), teatro (Giancarlo Sepe).

Chiude alle 23.30 lo spazio dell’arte. Jonathan Giustini cura dal 15 al 21 gennaio L’Ultimo nastro di Krapp, ciclo sugli illustratori presso Art In Cinque Monti, Galleria d’arte nel cuore del Rione Monti a Roma. Il 22 e 23 gennaio Piero Cademartori presenta i focus su Il femminile nell’arte e Arte e etica ambientale. Dal 24 al 30 gennaio si chiude con il ciclo di incontri sulla Rigenerazione territoriale tramite l’arte a cura di Claudia Barcellona.

Da segnalare alcune guest star, che racconteranno l’iniziativa nei loro contenitori: Red Ronnie ogni lunedì ospiterà il Rainbow Free Day all’interno del suo programma Premiato Circo Volante del Barone Rosso, con anche uno Speciale dedicato a Fabio Concato. Su OM – Optimagazine sarà il giornalista e critico musicale Michele Monina a seguire la manifestazione nella sua rubrica Diario di un Lockdown. Sempre Monina, insieme a Giuliano Girlando e Giovanni Ansaldo, sarà il protagonista di Greetings from Rainbow, un webinar per discutere dello Stato della musica indipendente, in onda il 16 gennaio alle 18. Su All Music Italia, infine, ci saranno spazi specifici di approfondimento sulla manifestazione.