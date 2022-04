Blanco a San Pietro, in Vaticano: oggi canterà per Papa Francesco e per gli oltre 50.000 giovani che da tutta Italia stanno accedendo alla piazza in queste ore. L’appuntamento è dopo le ore 16.00 e potrà essere seguito anche in diretta TV.

Nel giorno di Pasquetta, il Pontefice incontra gli adolescenti di tutto il mondo che si sono registrati all’evento negli scorsi giorni. Un totale di oltre 50.000 persone raggiungeranno Piazza San Pietro in Vaticano per ascoltare le parole del Papa e quelle del cantante Blanco, vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo 2022 con la canzone Brividi.

Rai1 trasmetterà l’evento in diretta nello speciale di A Sua Immagine. Di seguito i dettagli.

Blanco a San Pietro per il Papa: la diretta Rai e su TV 2000

Rai1 propone lo speciale di A Sua Immagine – Il Papa incontra gli adolescenti per trasmettere l’incontro di Papa Francesco, in Piazza San Pietro in Vaticano con tantissimi adolescenti italiani. Per Papa Francesco e per i giovani è il primo incontro dopo la pandemia che ha interrotto ogni possibilità di assembramento.

A commentare la diretta per la Rai sarà Lorena Bianchetti che dalle ore 17.05 sarà sul primo canale Rai in attesa del ritorno del Papa in Vaticano atteso per le ore 17.30. A seguire la veglia di preghiera.

Dalle ore 16.00 è previsto un momento di festa che vedrà alcuni dei ragazzi presenti salire sul palco per raccontare la propria esperienza in oratorio. In questo contesto si colloca anche la presenza di Blanco e di Matteo Romano.

A presentare l’evento che vedrà la partecipazione di Blanco sarà Andrea Delogu. Ma il vincitore del Festival non è l’unico in scaletta. Sono attesi anche Gabriele Vagnato, Giovanni Scifoni e Michele La Ginestra e, sempre da Sanremo 2022, Matteo Romano.

Mentre la diretta Rai inizierà alle 17.05, dalle ore 16.00 sarà possibile seguire la diretta su TV 2000, fino alle ore 19.15.