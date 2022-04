URANIA WE HAVE A DREAM 22 2

BLACK CANOVA WE HAVE A DREAM 22 2

MAGGIORE WE HAVE A DREAM 22 2

Per dare visibilità all’incredibile mondo si artisti e gruppi della nuova era, ho creato uno spazio nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie

che si chiama ASCOLTAMI! dove tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati.

Siamo arrivati al n° 10 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale.

Tra tutti i video proposti, scegliamo gli artisti con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera e alcuni di loro vengono anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco isolate le interviste e i videoclip di questi artisti:

URANIA

è un duo synth-pop fondato alla fine del 2021, composto da Laura

Ubaldi e Stefania Ferrante.

URANIA è un pianeta dove ci si racconta senza paura, in cui tutto è possibile se si viaggia insieme. Un luogo per conoscersi e riconoscersi ogni giorno, dove le stelle che fanno da sfondo simboleggiano le esperienze essenziali che tengono in vita la loro arte.

URANIA è un pianeta in cui non si sentono né terrestri né alieni ma solo anime che corrono verso l’evoluzione.

Il 14 gennaio è uscito il primo singolo “Orbita Lunare” su etichetta discografica Ninety Studio (capitanata dal producer Tom Beaver), con distribuzione Artist First.

Laura Ubaldi, cantautrice, in arte LaMinore.

Considera la musica uno strumento tanto di espressione quanto mezzo per viaggiare in un altro mondo, in cui è semplicemente se stessa. Diplomata al CET, attualmente studia composizione e arrangiamento pop al Conservatorio di Pescara “L.D’Annunzio”. Si divide tra concerti con la sua rock band A.Z.I e il suo progetto cantautoriale “LaMinore”. Fonda Urania nel 2021 insieme a Stefania Ferrante.

Stefania Ferrante, chitarrista/arrangiatrice. La musica è una costante della sua vita, pur avendo studiato si definisce autodidatta. Ha preso parte in diverse band e fondato i Dianime con cui ha pubblicato e prodotto alcuni brani inediti e calcato palchi in apertura a tanti artisti indipendenti. Lavora attualmente ad un progetto solista strumentale. Nel 2021 fonda insieme a Laura Ubaldi il progetto URANIA.

https://www.instagram.com/urania_musicadi/

https://fb.me/uraniamusica

BLACK CANOVA

I Black Canova sono un duo formato da Francesco Casciana e Tommaso Vassallo. Nascono a Bologna nel 2019 e pongono le basi del loro progetto nella musica elettronica. Proiettando la loro ricerca verso una contaminazione di generi musicali, iniziano a comporre una serie di tracce che riflettono influenze stilistiche talvolta anche contrastanti tra loro. Il primo singolo Evolution fa da contraltare all’attitudine puramente elettronica di questa ricerca che a tratti naufraga in un lirismo pop suggestivo.

BANDCAMP: https://blackcanova.bandcamp.com/releases

FACEBOOK: https://www.facebook.com/blackcanova/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/blackcanova/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/28tMJvLB31cYmFVsHTbPsx

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC5f3JT0p768pNqY9wqi-c1A

MAGGIORE

Maggiore si è esibito in apertura a concerti tenuti da Daniele Silvestri, Max Gazzè, Samuele Bersani, Nomadi, Modena City Ramblers, Simona Molinari, Zibba, Samuele Bersani. Ha condiviso il palco con Mario Venuti (Yeahjasì BPF 2016) e Lighea (tour 2010 e 2011 in giro per le piazze del centro e sud Italia).

Inizia a calcare i piccoli palchi di provincia nel 2005 con la band “Prove a Distanza”. In seguito, prende il via la sua attività da solista. Nel 2014 realizza il suo primo album “Via di fuga” grazie a un fortunato progetto di crowdfunding. In studio intervengono 26 musicisti e il busker Matteo Terzi. L’album viene ripubblicato in versione ufficiale nel 2015 con il supporto della Coop. sociale onlus “Eridano” di Brindisi e con il patrocinio di Puglia Sounds.

Per il secondo album “Da che mondo è mondo..” si avvale della produzione artistica del musicista Umberto Coviello. Il lavoro, registrato a fine 2018 presso il Last Floor Studio in provincia di Brindisi, vede impegnata in prima linea la band che lo accompagna dal vivo (Alessandro Muscillo, Carlo Madaghiele, Andrea Miccoli e lo stesso Coviello). Il lavoro viene pubblicato a gennaio 2019 e presentato con un concerto presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

A febbraio 2022 arriva “Armatura e sentimento”, terzo lavoro in studio realizzato con il supporto di Yeahjasi Brindisi e con il patrocinio di Puglia Sounds.

Collabora con artisti e musicisti noti del panorama regionale e non solo (Camillo Pace, Fabio Rogoli, Valerio Daniele, Luigi e Francesco Bellanova, Alice Clarini, Paola Petrosillo, Stefano Scuro, il rapper statunitense Ben Barbic, gli attori Gino Cesaria e Marcantonio Gallo, lo scrittore Mimmo Tardio).

