Il meteo a Pasqua e Pasquetta non deluderà ma non nel senso positivo che qualcuno potrebbe auspicare. Anche in questo 2022 che torna ad avere una parvenza di normalità dopo la pandemia Covid-19, le condizioni climatiche dovrebbero essere estremamente variabili. Se qualcuno si aspettava di fare un pic-nic o un’uscita fuori porta con temperature estive come quelle di cui stiamo beneficiando in questi giorni resterà oltremodo deluso.

Le condizioni del weekend

Un fronte freddo purtroppo sta scendendo dall’Europa orientale verso il Mediterraneo e dunque verso l’Italia. Il campo di alta pressione che ci sta accompagnando durante questa settimana santa lascerà il passo temperature nettamente inferiori nella notta tra sabato 14 aprile e domenica 15 aprile. Ne conseguirà una forte instabilità che un po’ tutti non gradiremmo in questi giorni di festa.

I primi peggioramenti partiranno dal nord Italia con veloci rovesci, ma anche temporali e addirittura gradinate dalla serata di sabato appunto. Le perturbazioni si sposteranno poi verso le regioni del sud nel corso della giornata di Pasqua. Gli episodi appena descritti avranno pure breve durata ma ciò che andrà preso in considerazione sarà soprattutto il brusco calo delle temperature, al di sotto rispetto alle medie stagionali.

Proprio in riferimento alle temperature, nelle regioni settentrionali, il calo sarà meno marcato che al sud. Nelle regioni meridionali, in particolare a Pasquetta, ci sarà anche il sole ma il termometro segnerà anche 10 gradi in meno rispetto a quelli sperimentati fino a venerdì 15 aprile.

il quadro meteorologico è abbastanza delineato giunti all’inizio del lungo weekend di feste pasquali. Difficilmente quanto previsto dagli esperti non avrà luogo: sarebbe dunque il caso di valutare le attività delle ricorrenza, magari anche pianificare un’eventuale gita fuori porta per Pasquetta sulla base di queste informazioni per non risultare impreparati.

