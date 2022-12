Quale meteo Capodanno 2023 ci attende? Tra vacanze programmate in ogni parte della nostra Italia o semplicemente la voglia di aspettare il nuovo anno in strada, l’attenzione verso le previsioni è massima. Per quest’anno le prospettive sono decisamente rosee da nord a sud della penisola, anzi il clima di scena nelle prossime ore sarà decisamente fuori dagli standard di questo periodo.

Il meteo Capodanno 2023 non ci riserva alcuna brutta sorpresa. A partire da domani 31 dicembre, le condizioni climatiche saranno quelle di seguito riportate. A partire dal meridione e salendo verso il centro e il nord del nostro paese, ci sarà solo spazio per l’alta pressione subtropicale. Ciò significa che una massa d’aria decisamente calda per questa parte dell’anno invaderà tutta la nazione, valicando pure le Alpi fino al centro Europa. Le temperature saranno molto alte rispetto alla norma, superando in qualche caso anche i 20 gradi. Per intenderci, lo zero termico invece sarà raggiunto solo oltre delle quote elevate, intorno ai 3000 metri.

Il cielo sarà prevalentemente sereno sia il 31 dicembre che il 1 gennaio un po’ ovunque. Potrebbero solo formarsi degli strati di nubi molto basse e della nebbia in pianura, ma questo esclusivamente in alcune zone del nord e poi del centro. Questo sistema di alta pressione poi, non dovrebbe neanche abbandonarci con il fine settimana che segna l’inizio del nuovo anno: addirittura, dovrebbe protrarsi fino all’Epifania.

Le condizioni del meteo Capodanno 2023 faranno di certo felici molti italiani alle prese con le loro vacanze natalizie. Ciò non toglie che il caldo eccessivo di questo periodo, oltre all’assenza totale di piogge o di precipitazioni nevose in questa parte dell’anno, restano un gravissimo problema che non può essere sottovalutato e di cui sconteremo gli effetti nei prossimi mesi.

Continua a leggere su optimagazine.com