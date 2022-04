La casa di Raffaella Carrà a Roma è in vendita. Si tratta di una unità abitativa con piscina e campi da tennis, diverse terrazze e spazi ampi che in passato hanno accolto la Raffa nazionale.

Viveva nel quartiere Vigna Clara-Vigna Stelluti a Roma, all’intento di un condominio nella famosa via Nemea 21. Raffaella Carrà è scomparsa a luglio 2021 e da quel momento la casa è vuota. Solo oggi, a quasi un anno dalla sua scomparsa, viene messa in vendita dagli eredi ma scoprire il prezzo è davvero un lusso.

La trattativa è infatti riservata ma l’annuncio è apparso in rete con alcune foto degli spazi che hanno accolto la showgirl nella capitale.

Tuttavia alcuni dettagli sull’immobile sono noti, a partire dalla metratura di tutto rispetto. La Carrà viveva in uno spazio particolarmente ampio, di circa 420 metri quadrati, all’interno di un quartiere prestigioso e rinomato, molto ambito perché accoglie diversi vip nostrani.

In casa di Raffaella Carrà c’erano 9 bagni e 9 camere da letto oltre a diversi balconi e terrazze, altre 5 stanze adibite a zona giorno con altri bagni utilizzabili nelle ore diurne. La Carrà aveva fatto allestire anche una sala trucco e nell’abitazione c’era una palestra per gli allenamenti quotidiani. Il prezzo non è dato saperlo.

Nonostante l’annuncio sia infatti apparso online, sul sito di una nota agenzia immobiliare, non si fa alcun riferimento al prezzo dell’immobile, che verrà venduto attraverso una trattativa riservata, una prassi normale quando si tratta di compravendita di abitazioni di lusso.