Arriva UnipolMove per pagare i pedaggi autostradali senza fermarsi ai caselli, sfidando l’evergreen Telepass. La vecchia scatoletta grigia e gialla non sarà la sola utile a far alzare le sbarre dei caselli: ben presto potrebbe soffrire la concorrenza della controparte Unipol. Del resto, il monopolio Telepass durava da quasi 25 anni (la società è stata creata dal gruppo Autostrade nel 1997, ed era gestita per il 51% da Atlantia, holding del gruppo Benedetto, e per il 49% da Partners Group). Un ingresso in scena che non poteva avere migliore tempismo, visto che i milioni di clienti Telepass sono appena stati intercettati dalla comunicazione relativa alle ormai prossime rimodulazioni di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato (aumento di 0,57 euro al mese per il contratto Family, che fa salire il costo dell’abbonamento annuale a 22 euro, e di 0,28 euro al mese per il contratto Twin).

UnipolMove è gratis per i primi 6 mesi e costerà 1 euro al mese per quelli successivi (praticamente la metà di quanto costa Telepass). Il Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai, Giacomo Lovati, ha dichiarato che Unipol è stato il primo gestore ad aver conseguito la certificazione con la nuova normativa europea relativa al servizio di telepedaggio europeo, cosa che ha consentito alla società che rappresenta la possibilità di entrare in un mercato dove finora non c’erano alternative. Del resto, sapevamo che prima o poi il monopolio Telepass sarebbe finito: la direttiva europea 2019/520 circa l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio autostradale è stata accolta in Italia tramite il decreto legislativo 153 del 6 novembre 2021 (era solo questione di tempo prima che il monopolio finisse).

Con UnipolMove, oltre a pagare i pedaggi autostradali senza fermarsi ai caselli, consentirà anche di effettuare il pagamento di multe, bollo auto, strisce blu, ZTL e rifornimento carburante (potrà essere associato ad una sola targa; bisogna anche precisare che i clienti privati potranno collegare fino a 2 dispositivi ai loro contratti, ed i clienti business fino a 5). Non occorre essere clienti UnipolSai per essere clienti UnipolMove, da cui si potrà recedere in ogni momento.

Continua a leggere su optimagazine.com