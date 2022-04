Con l’estate è previsto l’aumento del Telepass Family, l’abbonamento che consente di pagare i pedaggi autostradali passando in specifiche corsie al casello e senza fermarsi. Il servizio adoperato da milioni di italiani è stato introdotto nel 1997 nel nostro paese. Da allora non ci sono stati rincari per il costo relativo al canone dell’apparato d’uso associato proprio al servizio ma dal prossimo 1° luglio, purtroppo, le cose cambieranno.

Che tipo di aumento

L’aumento Telepass Family non sarà proprio esiguo. L’incremento (su base mensile) sarà pari a 0,57 euro, IVA inclusa. Dunque la spesa annuale crescerà di circa poco meno di 7 euro. Un ulteriore aggravio è previsto per l’offerta Twin (comprensiva dell’Opzione Premium/ Assistenza Stradale Italia) che prevede un esborso mensile in più di 28 centesimi, sempre IVA inclusa. In quest’ultimo caso il peso finale da tenere in considerazione in un anno sarà di 4 euro.

Come disdire

Chi non vorrà accettare le nuove condizione comunicate e non adeguarsi dunque all’aumento Telepass, avrà la possibilità di disdire l’abbonamento senza costi e penali. L’operazione andrà tuttavia eseguita non oltre il giorno 30 giugno, mentre l’apparato tecnologico presente in macchina dovrà essere restituito entro 6 mesi e non oltre.

Come effettuare la disdetta vera e propria nei tempi indicati? Le modalità principali sono almeno tre:

ci si potrà recare presso un apposito punto vendita Telepass (Punto Blu) tra i tanti sparsi sul territorio nazionale presso i principali snodi autostradali;

(Punto Blu) tra i tanti sparsi sul territorio nazionale presso i principali snodi autostradali; si potrà procedere Inviando il modulo di disdetta via raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Telepass S.p.A, Customer Care, Casella Postale 2310, Succursale 39, 50123 Firenze;

Telepass S.p.A, Customer Care, Casella Postale 2310, Succursale 39, 50123 Firenze; più semplicemente, si potrà inviare una mail PEC al seguente indirizzo: telepass@pec.telepass.it.

Ognuna delle soluzioni sopra proposte sarà valida, bisognerà solo scegliere quella più congeniale in base alle proprie esigenze.

Continua a leggere su optimagazine.com