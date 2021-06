Quest’oggi vi parleremo di Telepass Pay Per Use, un nuovo modello del dispositivo che ormai tutti conosciamo, che ha il beneficio di addebitare il pagamento mensile solo in caso di utilizzo del servizio. Vi ricordiamo, infatti, che prima dell’introduzione di Telepass Pay Per Use gli utenti erano tenuti a corrispondere un canone mensile anche non utilizzando il servizio. Telepass Pay Per Use vi consentirà, per esempio, di pagare l’importo mensile solo del periodo in cui effettivamente utilizzate il servizio, come nel caso del periodo estivo cui stiamo andando incontro.

Se siete soliti sfruttare l’abbonamento per lo più durante le vacanze, Telepass Pay Per Use procederà all’addebito sul conto corrente solo delle mensilità di effettivo utilizzo. Potrete richiedere il nuovo dispositivo online, attraverso quest’apposita pagina (dove troverete anche tutte le informazioni che vi occorrono), per ricevere l’apparecchio direttamente a casa entro i tempi stimati (non più di qualche giorno). Il prezzo del mese solari è di 2,50 euro, cui bisognerà aggiungere i 10 euro previsti per l’attivazione del servizio ed i 5,73 euro per le spese di spedizione (che saranno, quindi, a vostro carico). Con Telepass Pay Per Use filerete velocissimi al casello, evitando code spesso parecchio fastidiose, e senza l’obbligo di perdere tempo nel cercare le monetine nel portafogli o nel vano portaoggetti della vostra vettura.

Oltre a questo, il nuovo servizio consente di accedere all’Area C di Milano, di pagare il traghetto per Messina e di usufruire dei parcheggi convenzionati di stazioni, aeroporti e fiere. Non vediamo proprio cosa volere di più da Telepass Pay Per Use, che addebiterà il costo mensile solo in caso di effettivo utilizzo del servizio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.