Una superband di cui nessuno conosceva l’esistenza ma di cui oggi ci accorgiamo di aver bisogno: Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden hanno messo insieme l’artiglieria e hanno fondato di 3rd Secret, e non è tutto. Questa gargantuesca novità dal mondo di Seattle ha appena lanciato l’album di debutto.

Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden: ecco i 3rd Secret

Parliamo di “superband” e “Seattle” perché sì, il cuore pulsante dei 3rd Secret arriva da 3 figure iconiche dell’esplosione grunge degli anni ’90 che ha cambiato per sempre il mondo del rock alternativo. Al basso c’è Krist Novoselic, già bassista dei Nirvana; alla batteria c’è Matt Cameron, batterista dei Pearl Jam e dei Soundgarden mentre alla chitarra troviamo Kim Thayil, storico elemento dei Soundgarden.

A completare il quadro troviamo il chitarrista Jon “Dubba” Dupree – già collaboratore di Cameron negli Hater – e le voci di Jillian Raye e Jennifer Johnson. Non è tutto: alla produzione troviamo Jack Endino, già collaboratore dei Nirvana in Bleach (1989). Una prima traccia dell’esistenza dei 3rd Secret era arrivata a febbraio su Twitter, quando Novoselic aveva scritto – per poi cancellare tutto – di essere al lavoro per il completamento di un album la cui uscita era prevista per la metà di marzo. 3rd Secret – questo il titolo eponimo dell’album – è uscito ieri sera, lunedì 11 aprile.

L’album

Ascoltare l’album significa fare un salto indietro nel tempo, restando tuttavia con i piedi ben ancorati al contemporaneo: al suo interno troviamo suggestioni grunge più classiche (I Choose Me) e sfumature folk di forte impatto (Right Stuff), ma anche intense ballad acustiche crepuscolari (Dead Sea). Più contemporanea è The Yellow Dress che sembra attingere dalla scena indie di questo tempo.

01 Rhythm Of The Ride

02 I Choose Me

03 Last Day of August

04 Winter Solstice

05 Lies Fade Away

06 Live Without You

07 Right Stuff

08 Dead Sea

09 Diamond In The Cold

10 Somewhere In Time

11 The Yellow Dress

Con grande sorpresa, dunque, nasce questo progetto che coinvolge elementi dei Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden: c’è già chi chiede un tour e un futuro, ma è sufficiente riascoltare l’album da capo per trovare tante meritate risposte.