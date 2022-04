Se fino a qualche mese fa sognavamo con la coppia formata da Stefano de Martino e Fatima Trotta, adesso ci toccherà cambiare rotta perché i conduttori di Made in Sud avranno un altro volto. Stefano de Martino nei giorni scorsi ha battuto Barbara d’Urso con l’ultima puntata di Stasera è Tutto Possibile conquistando spettatori e critica ma, nonostante questo, Rai2 ha optato per un altro conduttore o, meglio, un’altra coppia.

A tenere le redini del programma comico di Rai2 saranno Lorella Boccia e Clementino. Nel primo caso parliamo di un volto nuovo per la Rai visto che la ballerina e conduttrice è stata prima alla conduzione di Amici (anche in coppia con lo stesso Stefano de Martino) e poi di Rivelo su Real Time. Proprio nel 2021, prima di rimanere incinta e diventare mamma, Lorella Boccia ha condotto un talk su Italia1, Venus Club, e ora?

L’ex ballerina e moglie del figlio del manager Lucio Presta, sarà al timone di Made in Sud in coppia con Clementino dal 18 aprile per festeggiare i primi dieci anni del programma. Quella che resta uguale è la formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, mentre sul palco si alterneranno ancora Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia. A loro dovrebbero unirsi Alessandro Bolide e Pasquale Palma, e tanti nuovi artisti tutti da scoprire.

Nel cast musicale del rapper napoletano Livio Cori, attualmente fidanzato con Anna Tatangelo. Al momento sembra proprio che di Stefano de Martino non ci sia nemmeno l’ombra ma non si è capito se questo è dovuto all’impegno del ballerino con Amici o se è stata una scelta di Rai2 di rinunciare al conduttore e alla coppia che ha formato con Fatima Trotta con notevole successo. Cosa succederà adesso? Ne risentiranno davvero gli ascolti del programma?