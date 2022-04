Si terrà a Milano nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2022 Rock Down- Altri cento di questi giorni, il reading/performance nato da un’idea di Michele Monina, autore del diario scritto durante la pandemia ed oggetto della lettura.

Monina sarà accompagnato nella lettura fiume da centinaia di ospiti, il cui elenco è in continuo aggiornamento e disponibile alla fine di questo articolo. Ci si può ancora prenotare per partecipare alla lettura in modo attivo.

Settantadue ore di fila, nel cuore dell’Italia ferito dal confronto col Covid-19, a partire dalla mezzanotte del 12 aprile: sono circa 300 i nomi delle persone che hanno dato la propria disponibilità per la lettura delle pagine del diario di Michele Monina.

Tra loro insegnanti, artisti, preti, studenti, dottori, attori, scrittori, storyteller, cantautori, conduttori tv, intere famiglie e bambini, questi ultimi protagonisti – tra gli altri – delle pagine che Monina ha scritto durante la prima fase del lockdown dovuto al Covid-19.

Le 72 ore di fila potrebbero stabilire un nuovo record di lettura di un unico libro. L’iniziativa verrà sottoposta alla certificazione di Guinness World Records.

Come partecipare alla lettura

Per iscriversi e partecipare alla lettura c’è ancora tempo, tramite la piattaforma Calendly.

Per prenotarsi per leggere nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle 8.00): https://calendly.com/slow-music/iscrizione-lettura-rock-down-notte

Per prenotarsi per leggere durante il giorno (dalle ore 8.00 alle 24.00): https://calendly.com/slow-music/rock-down-giorno

I lettori sono chiamati a scegliere orari precisi di 10 minuti in 10 minuti di giorno, di 30 minuti in 30 minuti di notte. Sono inoltre invitati a presentarsi almeno 20 minuti prima dell’ora prevista e prenotata per la lettura. Cancellare la propria prenotazione, in caso di impossibilità a partecipare.

La diretta

Chi non potrà essere fisicamente presente, potrà seguire Rock Down- Altri cento di questi giorni in diretta streaming; verrà inoltre ripreso e diventerà uno speciale televisivo e un podcast a puntate. La diretta verrà trasmessa contemporaneamente presso lo Spazio Presente (auditorium) di Ancona, aperto straordinariamente per tutte e settantadue le ore della performance.

Speciali location della performance saranno la Sala Bausch del Teatro Elfo Puccini e IBM Studios Milano di Piazza Gae Aulenti.

Prenotarsi per assistere al reading tra il pubblico

L’accesso come pubblico è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, attraverso Mailticket; è possibile prenotare posti come pubblico per fasce orarie in Sala Bausch (Teatro Elfo Puccini – C.so Buenos Aires 33 – 20124 Milano) alla pagina https://www.mailticket.it/manifestazione/MS32/rock-down.

I lettori, in ordine sparso

Elena Ballabio, Massimo Bernardini, Francesco Baccini, Gianfelice Facchetti, Porfirio Rubirosa, Lucia Monina, Luciano D’Abbruzzo, Salvatore Michele Goffredo Picardi, Stefano Bonagura, Gemma Viola Fantini, Antonino Muscaglione, Federica Perilli, Alexa Avitabile Leva, Nadia Gaffurini, Emiliana Murgia, Chiara Bergamelli, Amedeo Abbate, Simona Vella, Anita Zocca, Raffaella D’Alessio, Francesca Lareno Faccini, Antonio Re, Valentina Natali, Matteo Tosi, Carlotta Maranesi, Marcella Del Vecchio, Michele Monina, Marina Bastianelli, Dadà, Claudia Racchetti, Paola Provenzano, Samia Kassir, Isabella Cremonesi, Laura Penati, Andrea Mirò, Lucia Ciarabelli, Giovanni Caccamo, Edoardo Bravosi, Giorgio Tosi, Simona Zagaria, Manuela Regattieri, Leandro Barsotti, Rudy Marra, Adriano Adrien Viglierchio, Jasmine Avitabile Leva, Lorenzo Zucchi, Grazia Orlando, Irene Slaviero, Nina Atzeni, Davide Beduzzi, Ettore Casati, Chiara Combattente, Mattia Ariel Dookhurrun, Ludovico Bottari, Antoneth Flores, Alice Clara Gomarasca, Giovanni Lazzarini, Giorgia Massa, Sofia Matarazzo, Evaluna Melli, Zeth Zymon Monakil, Chiara Monina, Vittorio Pisoni, Anita Rutigliano, Gianluca Pietro Salama, Lorenzo Taje’, Lucrezia Tritapepe Allodi, Giuditta Vitagliano, Michela Bacchetti, Simona Elli, Matteo Borghi, Carlo Boemondo Calabrese, Alice Chiusani, Yassin Elame, Hugo Fedrizzi, Maia Franchi, Elia Guzzi, Sebastiano Iannotta, Jiang You Xuan, Viola Libassi, Angela Malacalza, Jeremias Mavelia, Giselle Rivera Mayorga, Francesco Monina, Allegra Pagliai, Maria Squillace, Camille Tique, Damla Topal, Beatrice Tosi, Filippo Livio Zanotto, Simona Molinari, Pippo Kaballà Rinaldi, Vincenzina Cirillo, Elisa Erin Bonomo, Virginio Simonelli, Marco Ferradini, Roberto Trinci, Mauro Panigada, Morgana Stell, Giusy Daniele, Matteo Scortegagna, Marco Montanari, Alessandro Pentella, Laura Stella, Valentina Arru, Roberta Giallo, Marian Trapassi, Rossella Gallo, Elena Farina, Stefano Gnasso, Gaia Gentile, Don Andrea Florio, Grazia Sambruna, Carla Maria Anesi, Simonetta Carli, Maria Antonietta Colaprico, Suela Elezi, Matias Elezi, Claudia Donzelli, Romina Falconi, Marta Charlotte Ferradini, Alberto Fortis, Saul Beretta, Angelica Doni, Pierdavide Carone, Giorgia Bazzanti, Monica Tagliabue, Guglielmo Rutigliano, Chiara Oliviero, Eleonora Villa, Ruggero “VivaVerba” Andreozzi, Chiara Liccese, Daniele “Sheffer” Pecoraro, Gabriel Bagini, Clemente Mezzacapo, Nicole Codispoti, Simone Tuccio, Sofia Scafficchia, Giulia Losito, Miriana Circulallo, Silvia Palmieri, Giuliano Gabriele, Silvia Iafrate, Dario Stefano Montesi, Francesca Bonifacio, Rossella Ricci, Antonio Rosato, Marco Pellegrini, Roberta Palotti, Luca Urbinati, Silvia Bombino, Valeria Casati, Luciana Cologni, Patrizia Sgrò, Patrizia Guaitani, Carmela Orlando, Ilaria Bonacina, Maurizio Mozzoni, Giordano Sangiorgi, Laura Brambilla, Eveline Morandi, Anna Maria Pasquazzo, Gigi D’Alessio, Valerio Palmieri, Sabrina Giovannelli, Riccardo Internandi, Elefteria Morosini, Franco Mussida, Silvana Benedetti, Ettore Melli, Roberta Pianigiani, Melissa Monti, Karmen Ank, Andrea Cislaghi, Mara Lo Vaglio, Graziella Sorrenti, Francesca Santoni, Vanessa Korn, Elio De Capitani, Andrea Ghislotti, Samuele Aspanò, Matilde Ranzani, Beatrice Cagnoni, Alessandra Gussoni, Daria Cucoveanu, Alessandro Cavenaghi, Carlotta Vittori, Martina Di Virgilio, Gaia Negri, Aurora De Vecchi, Anna Soares, Enrico Ruggeri, Chiara Confalonieri, Valentina Parisse, Phil Mer, Miriam Ricordi, Elia Morra, Francesco Salvi, Dalise, Yoniro The Moongirl, Mille, Vanessa Accetta, Nicoleta Ciuperla, Agnese Valle, Rachele Terragni, Olympia Diddi, Anna e L’Appartamento, Carla Pavone, Giorgio Albertazzi, Claudio Cagnani, Davide Casiraro, Cinzia Cuffari, Marta D’Angelo, Roberta De Marchi, Marina Mannato, Rosanna Oberbizer, Lorenzo Calò, Isotta Carapelli, Bianca Partini, Maddalena Conni, Federico Seghi, Sue Cisini, Francesca LAF Sabatino, Kimerica, Fanny Gerli, Manuela Casa, Chiarablue, Marco Filatori, Tania Furia, Maria Teresa Tripolino, Eleviole?, Nicola Savino, Costanza Savarese, Kayla Trillgore, Vanina Vincent, Gregory Fusaro, Massimo Recine, Giuseppe Criaco, Marco Felisa, Federica Sosio, Margherita Bechi, Giulia Agostoni, Federica Cuoco, Mavi Saraò, Tommaso Monina, Ida Emanuela, Patrizia Pellegrini, Manuela Beolchi, Marco Mazza, Paolo Locanto, Nicoletta Fiumara, Carla Carotenuto, Marco Drago, Mauro Ermanno Giovanardi, Cinzia Pintore, Renzo Rubino, Maria Caterina Ruatti, Diego Monti, Emma Monti, Jacopo Monti, Roberto Geronzi, Vincenzo Incenzo, Red Canzian, Noemi Bifronte, Alex Luisi, Mariacristina Faraci, Gabriel Andreas Olsen, Cristiano Lassandari, Topazio Perlini, Sara Mazo, Carlo Pastori, Andros Atzeni, Santoianni, Massimiliano Longo, Florinda Magma Venturella, Alessandra Shasa Rizzi, Margherita Cerri, Alice Redini, Serena Passamonti, Miki Porru, Claudio Trotta, Laura Bono, Roberta Pompa, Greta Manuzi, Paola Iezzi, Federica Camba, Piergiorgio Pardo, Grazia Guerra, Sandro Vesprini, Niccolò Vesprini, Tommaso Vesprini, Ramona Tornisiello, Laura Cellari, Stefano Rebattoni, Luca Altieri, Anna Juricic, Pierfrancesco Majorino.