L’intero impianto narrativo di C’mon You Know di Liam Gallagher è impostato per essere una botta di serotonina. L’ex Oasis ha condiviso oggi, venerdì 1° aprile, il nuovo singolo che dà il titolo al nuovo album – il terzo nella carriera da solista – in uscita il 27 maggio. Cassa e rullante creano il continuum che fanno sembrare i 5 minuti di durata del brano un intero fill-in, ma il beat scelto dal cantautore britannico riesce a suonare come un piacevole crescendo.

C’mon You Know di Liam Gallagher è infatti un invito a pensare positivo e a sorridere. Non manca il tocco di vintage che ricorda John Lennon, con la voce dell’ex Oasis in saturazione sulle dinamiche più alte e con un delay breve che ricorda da lontano tutte le produzioni più famose degli artisti del Regno Unito.

Dopo Everything’s Electric Liam Gallagher anticipa nuovamente l’attesissimo terzo album di inediti e lo fa con questo brano in cui il pop si sposa con i sintetizzatori e l’apporto di un coro gospel e altri elementi sperimentali. C’mon You Know di Liam Gallagher è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Di tanto in tanto Liam Gallagher ha rivelato indizi su C’mon You Know, compreso il prossimo singolo Better Days che sarà “davvero luminoso”. Ovviamente non mancherà la frecciatina al fratello Noel, e avrà come titolo I Wish I Had More Power. “Sarà una canzone un po’ cattivella, ma è adorabile”, ha rivelato Liam in un’intervista rilasciata per NME.

C’mon You Know è un brano che anticipa l’estate, come lui stesso afferma, e le good vibes si percepiscono oltremodo. Di seguito il testo di questo nuovo singolo di Liam Gallagher ad appena due mesi dall’uscita del prossimo album.

Come on, you know It’s gonna be alright

And we’re gonna dance all night

Come on you know

Get up, stand up if you feel alive

I only wanna see you smile

Come on you know

Beautiful people, come out to play

Brothers and sisters, it’s time

So let’s start living, be thankful and give in

We’re only here for a short while

I think it’s coming home again

Show love, I’m sick of acting like I’m tough

Come on baby gives a hug

Come on you know

Feel love, I can feel It everywhere

So get your hands up in the air

Come on you know

Beautiful people, comе out to play

Brothers and sisters, it’s time

So lеt’s start living, be thankful and give in

We’re only here for a short while

I think it’s coming home again

I think it’s coming home again

I think it’s coming home again

I think it’s coming home again

Beautiful people, come out to play

Brothers and sisters, it’s time

So let’s start living, be thankful and give in

We’re only here for a short while

I think it’s coming home again

I think it’s coming home again

I think it’s coming home again

I think it’s coming home again

I think it’s coming home again