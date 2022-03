Secondo gli appassionati degli AC/DC, i migliori riff di Angus Young si trovano in ogni album della band australiana. Colonna vertebrale di una delle più grandi formazioni della storia del rock, Angus Young coniuga i fasti del rock e le illuminazioni del blues, creando uno stile tutto personale che oggi imitano in tantissimi. Secondo Rolling Stone, Angus è il 24° tra i migliori chitarristi di tutti i tempi.

TNT (1976)

Nell’elencare i migliori riff di Angus Young non si può non partire da TNT, una delle canzoni più iconiche degli AC/DC. Il riff, il groove e l’eccezionale performance vocale di Bon Scott hanno reso questo singolo – il quarto della loro carriera – una tappa obbligatoria nella setlist dei concerti.

Highway To Hell (1979)

Che dire poi di Highway To Hell? Scritta come metafora sulla vita da palcoscenico, questa canzone iconica contiene uno dei riff più celebri della storia del rock, grazie agli stop e al giro armonico che si chiude in cerchio per poi ripartire, creando una sintesi perfetta.

Hells Bells (1980)

Hells Bells, con quei 13 rintocchi di campana nell’intro e quel riff insolito per Angus Young, è uno degli esempi più alti delle sue abilità compositive. Il sound e la scelta delle note sembrano voler essere un’estensione dei rintocchi sinistri, in un’atmosfera in cui non dominano i power chord ma le singole componenti dell’arpeggio, a metà tra il drammatico e il minaccioso.

Back In Black (1980)

Riconosciuta come una delle più importanti canzoni heavy metal della storia, Back In Black è forte di 3 semplici accordi che nella loro essenzialità sono un manifesto del genio di Angus e Malcolm Young.

Thunderstruck (1990)

Velocità, dinamismo, tapping: Thunderstruck non può mancare tra i migliori riff di Angus Young, composto insieme al compianto Malcolm.