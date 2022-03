Nei più grandi successi di Eric Clapton c’è tutta l’erudizione di un chitarrista multicolore, capace di sfoggiare il riff più tagliente, l’arpeggio più profondo e il solo più travolgente. Dalla sua esperienza con i Cream alla carriera solista, Eric Clapton è diventato un punto di riferimento per i musicisti di tutto il mondo che ancora oggi gli rendono omaggio. Recentemente ha fatto parlare di sé per le sue posizioni sulle restrizioni anti Covid e sui vaccini, ma quando sale sul palco riesce a mettere d’accordo tutti.

Sunshine Of Your Love (1968)

Sunshine Of Your Love dei Cream è, in realtà, merito del bassista e cantante Jack Bruce che trovò l’illuminazione dopo aver assistito a un concerto di Jimi Hendrix. Eric Clapton diede il suo contributo con le parole, per questo – e per la sua militanza nella band – questo straordinario pezzo rock viene solitamente associato a lui.

Disraeli Gears Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Layla (1970)

Quando si parla dei più grandi successi di Eric Clapton non si può prescindere da Layla, uno dei brani più iconici dei Derek And The Dominos nonché grande esempio di blues rock. Clapton dedicò questo brano a Pattie Boyd, allora moglie di George Harrison, che non corrispondeva il suo amore.

Layla And Other Assorted Love Songs Layla & Other Assorted Love Songs by Derek & The Dominos (1996-09-03)

Audio CD – Audiobook

I Shot The Sheriff (1974)

Nel 1974 Eric Clapton incise questa cover dell’originale pubblicata dai The Wailers di Bob Marley, e ancora oggi la sua versione viene annoverata tra i tributi che hanno dato lustro ai brani originali. Slowhand, del resto riuscì ad apportare sfumature slow rock a un brano già iconico per l’epoca.

Cocaine (1980)

Tra le sue canzoni più famose, Cocaine è una cover di JJ Cale che Clapton non ha eseguito dal vivo per molti anni per via del messaggio spesso frainteso dal pubblico.

Slowhand Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

My Father’s Eyes (1998)

Tra i più grandi successi di Eric Clapton, My Father’s Eyes è quello più autobiografico sull’impossibilità di conoscere suo padre, con un coro gospel capace di strappare una lacrima anche al cuore più cinico.