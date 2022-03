Sono finalmente disponibili le informazioni sulla prevendita dei biglietti per Eurovision 2022 a Torino. L’evento si terrà in Italia quest’anno dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021 con la canzone sanremese Zitti E Buoni.

Quest’anno spetta a Mahmood e Blanco rappresentare l’Italia con Brividi. Per Mahmood è la seconda volta sul palco di Eurovision. La prima presentò Soldi.

L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà dal 10 al 14 maggio ma l’Italia salterà la fase di selezione approdando alla finale. Nelle prime due semifinali, quindi, non ascolteremo i rappresentanti del nostro Paese. Sono però in vendita i biglietti per assistervi in qualità di pubblico.

Biglietti per Eurovision 2022 a Torino

I biglietti per Eurovision 2022 a Torino saranno disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita fisici, dal prossimo 7 aprile. Diverse le tipologie di biglietto acquistabile per l’evento che si terrà al Pala Olimpico con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Il pubblico potrà partecipare alle prove generali per le votazioni delle giurie, alle semifinali e poi alla serata finale, trasmessa in diretta su Rai1.

Nello specifico, sarà possibile acquistare biglietti per Dress Rehearsal 2 della prima semifinale (Jury Show) in programma lunedì 9 maggio alle ore 21. Sono poi disponibili biglietti per Dress Rehearsal 3 della prima semifinale (Family Show) nel pomeriggio di martedì 10 maggio, prova generale dei Paesi della prima semifinale.

Sarà poi possibile acquistare biglietti per la prima semifinale di martedì 10 maggio alle ore 21.00, in diretta su Rai1.

Lo stesso discorso vale per la seconda semifinale, in televisione giovedì 12 maggio. Il pubblico potrà essere presente alla serata in diretta delle ore 21.00 ma anche partecipare alle prove precedenti, quindi acquistare ticket per Dress Rehearsal 2 della seconda semifinale attesa per mercoledì 11 maggio alle ore 21.00 oppure per Dress Rehearsal 3 della seconda semifinale di giovedì 12 pomeriggio.

Infine, potranno essere acquistati i biglietti per la serata finale di sabato 14 maggio 2022. Ma anche per le prove precedenti che si terranno venerdì 13 maggio alle ore 21.00 (Dress Rehearsal 2 della finale) e sabato 14 maggio pomeriggio (Dress Rehearsal 3 della finale).