Sono stati annunciati i primi ospiti del concerto del Primo Maggio a Roma. Sul palco del Concertone ci saranno sicuramente Mace e Venerus, con Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele. Sono questi i primi nomi emersi in via ufficiale in queste ore.

Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio Roma e l’annuncio dei primi ospiti sul palco arriva qualche giorno dopo la conferma del ritorno alla piena capienza per gli eventi dal vivo. Sarà possibile occupare le location più varie, dai Palasport agli stadi, al 100% della capienza, senza più rispettare distanziamenti e posti liberi.

Arriva in questo clima la conferma del concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany. Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 a partire dal pomeriggio di venerdì 1° maggio.

Sui canali social del Primo Maggio di Roma è iniziato il conto alla rovescia attraverso l’annuncio degli ospiti. Da questo momento, fino alla data di svolgimento del concerto, verrà svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il Concertone di Roma fino a portare alla line up completa.

Il primo artista annunciato per la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma è Mace che porterà sul palco alcuni brani di Obe. Mace non sarà solo: sarà affiancato nella sua esibizione da un parterre di ospiti d’eccezione. Con lui ci saranno Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele.

Gli ospiti del concerto del Primo Maggio di Roma

