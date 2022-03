Negli episodi de Il Re su Sky cresce la tensione tra i detenuti del San Michele, mentre Bruno deve fare tutto il possibile per capire chi potrebbe rappresentare una potenziale minaccia jihadista non solo per il carcere, ma per tutto l’Occidente. Ecco le anticipazioni sugli episodi di stasera 25 marzo.

Nell’episodio 1×03, Bruno infiltra il neo detenuto arabo Farid nella comunità musulmana. Sonia, nominata nuovo comandante da Bruno, deve subito gestire una fida tra slavi e nigeriani, scoppiata dopo la morte di Lackovic: entrambe le fazioni lottano per chi deve controllare lo spaccio.

A seguire, l’episodio 1×04. Bruno sgombera temporaneamente l’ala islamica e la riempie di microcamere-spia. Qui trova un libro contraffatto contenente un messaggio che inneggia alla jihad: forse tra i detenuti si nasconde un radicalizzatore. Intanto, la Lombardo a sua volta fa installare un trojan nel telefono di Bruno per investigare su tutta la sua vita. E mentre Farid viene spostato tra i detenuti comuni, Gloria prende le distanze da Bruno.

La storia è ambientata nel San Michele, un carcere di frontiera dove il direttore Bruno Testori applica la sua personale idea di giustizia: la legge dello Stato qui dentro non esiste, perché la legge è lui. Spietato con chi lo merita ma anche all’occorrenza misericordioso, Bruno si identifica nelle biografie deragliate dei detenuti, perché lui stesso, per primo, è un uomo spezzato dalla vita. Un duplice omicidio – prima quello del comandante e suo migliore amico, poi quello di un ergastolano, principale alleato di Bruno tra i detenuti – rischia di mettere a rischio il suo dominio e di portare alla luce il cancro che si annida nelle pieghe del regno: una potenziale minaccia per tutto l’Occidente.

Nel cast de Il Re, Luca Zingaretti nel ruolo di Bruno Testori, direttore del carcere più pericoloso d’Italia, il San Michele; Isabella Ragonese è Sonia Massini, unica ufficiale donna al San Michele; Anna Bonaiuto è il PM Laura Lombardo, intelligente, cinica, scaltra, principale antagonista di Bruno; Barbara Bobulova è Gloria, ex moglie di Bruno, funzionaria dei servizi segreti; Giorgio Colangeli è il comandate Nicola Iaccarino, braccio destro di Bruno e suo migliore amico; Alida Baldari Calabria è Adele, la figlia adolescente di Bruno e Gloria; Ivan Franek è il detenuto serbo Miroslav Lackovic; Ahmed Hafiene è Amir, carismatico imam del San Michele.

L’appuntamento con Il Re è su Sky Atlantic a partire dalle 21:15.

