Parlare più grandi successi di Damon Albarn significa raccontare gli ultimi 30 anni dell’universo brit-pop esploso negli anni ’90, vera e propria fucina per la scena indie contemporanea nonché manifesto di una generazione che ancora subiva il fascino della beat generation e gli effetti dell’ondata punk degli anni ’70. I Blur sono tra i nomi più importanti di questo contesto, ma se parliamo di Damon Albarn dobbiamo tenere presente che si tratta di un cantautore eclettico e ispiratissimo, che solo nel 2021 ha lanciato il suo nuovo album solista The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

Parklife (1994)

Quintessenza del brit-pop, Parklife è uno spaccato ironico della società inglese con versi recitati dall’attore Phil Daniels nella strofa e il ritornello-tormentone cantato da Damon Albarn.

Park Life Audio CD – Audiobook

06/14/1994 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Song 2 (1997)

Sì, è la canzone del pogo per eccellenza. Damon Albarn la compose come scherzo per la casa discografica, in versione acustica e più lenta rispetto al brano che conosciamo. Il chitarrista Graham Coxon propose di aumentare la velocità e alzare al massimo i volumi. Il risultato è quell’esplosione che si chiama Song 2.

Blur Blur

Blur

Tender (1999)

Con questo brano, a metà tra lo spiritual, il gospel e il rock, Damon Albarn e Grahma Coxon raccontano la fine della relazione tra il frontman e Justine Frischmann delle Elastica, che dopo aver ascoltato Tender piange a lungo per l’intensità di questo bellissimo singolo.

13 13

Blur

Clint Eastwood (2001)

Clint Eastwood ha salvato il 2001 dal grande horror vacui, riempito poi dall’esplosione di tutti quegli artisti che hanno inondato i primi 2000 di ottima musica. Con i Gorillaz Damon Albarn trova nuove dimensioni, e lo fa con un ritornello rimasto nella storia.

Gorillaz Gorillaz

Music

Feel Good Inc. (2005)

Quando si parla dei più grandi successi di Damon Albarn non si può prescindere da Feel Good Inc. dei Gorillaz, con quel giro di basso viscerale e un ritornello degno dei migliori cantautori.