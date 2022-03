Sono stati annunciati nuovi concerti de Il Volo in estate per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi. Tre le tappe appena comunicate, che si inseriscono nel già fitto calendario degli appuntamenti de Il Volo in Italia e all’estero.

Le tre tappe di oggi sono quelle che si terranno a luglio e a settembre. Il 21 luglio, Il Volo sarà in Piazza Grande a Palmanova. Il 24 luglio sarò la volta del concerto a Torre del Lago, presso il Gran Teatro Puccini. Il 2 settembre, il trio pop lirico sarà a Brescia, per un evento in Piazza della Loggia.

Queste le tre tappe aggiuntive comunicate oggi da Il Volo, insieme ai dettagli sui biglietti in prevendita, che saranno disponibili da mercoledi 23 marzo alle ore 11:00 attraverso i circuiti TicketOne e TicketMaster, sia online che via call center e nei punti vendita abituali.

I nuovi concerti de Il Volo in estate

21 luglio – PALMANOVA – Piazza Grande

24 luglio – TORRE DEL LAGO – Gran Teatro Puccini

2 settembre – BRESCIA – Piazza Della Loggia

Le altre date estive

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 30 agosto 2020 e del 29 agosto 2021)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 31 agosto 2020 e del 30 agosto 2021)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 e del 4 settembre 2020)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 e del 5 settembre 2020)

29 giugno 2022 Ferrara, Pipazza Trento Trieste

3 settembre 2022 Vicenza, Piazza dei Signori

I concerti nei palasport

15 DICEMBRE 2022 TORINO – PALA ALPITOUR (recupero del 10 ottobre 2022, 16 ottobre 2021, 26 novembre 2020)

17 DICEMBRE 2022 MILANO – MEDIOLANUM FORUM (recupero del 3 ottobre 2022, 23 ottobre 202, 30 novembre 2020)

23 DICEMBRE 2022 ROMA – PALAZZETTO DELLO SPORT (recupero del 7 ottobre 2022, 20 ottobre 2021, 4 dicembre 2020)